◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でショートプログラム（ＳＰ）１位のイリア・マリニン（米国）フリー１５６・３３点、合計２６４・４９点でまさかの８位に終わった。「正直なところ、何が起こったのかまだ理解できていない。色々な感情が交錯している」とぼう然とした表情で振り返った。

冒頭の４回転フリップは着氷したが、続く４回転アクセルは回転が抜けたところで、会場がどよめき始めた。その後も４回転ループが２回転になり、４回転のルッツとサルコーで２度転倒した。「４回転の神」の別人のような滑りに、観客からは悲鳴が。マリニンは演技後は両手で顔を覆い「緊張と重圧が圧倒的で、押しつぶされそうになった」。優勝を逃すのは２０２３年１１月のＧＰシリーズ、フランス杯以来で２年３か月ぶりだった。同年１２月のＧＰファイナルから無敗で五輪を迎えていた。

２１歳のマリニンにとって、今回が初めの五輪だった。団体ではＳＰ、フリー両方を滑り、米国の金メダルに貢献していた。特にフリーは出場予定ではなかったにも関わらず、日本の猛追を受け急きょ出場が決まったと米メディアが報じている。７日間でＳＰ２回、フリー２回の計４回を演じた影響も、大きかったのかもしれない。