¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤À¤Ö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¶¤Î´Ø·¸¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À¡¦¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥óÆþ¤ê¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¤Ë¡¢Ï¢Æü¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¡£¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤òÄÉÀ×¤·¤¿»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°²ó¡×¤È¤Ï£²£°£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤ÎàÂçÃ«ÁûÆ°á¤À¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÂçÃ«¤¬¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤«¤é¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÇÄÉÀ×¤¹¤ëÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Ë¸þ¤«¤ï¤º¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¡Ä¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÌ¿Í¤Î¼Â¶È²È¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤âÂç¤¤¯ÍîÃÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¼ÂºÝ¤Ë²¬ËÜ¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²¬ËÜ¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢Ìµ»ö¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À¤ËÅþÃå¡££±£´Æü¤«¤é¥¤¡¼¥Ç¥ó¤Ç»ÏÆ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤â¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£