横山めぐみ「40年前の私」16歳当時のポートレート公開「とんでもない美少女」「貴重」と反響
【モデルプレス＝2026/02/14】女優の横山めぐみが2月12日、自身のInstagramを更新。40年前の写真を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳女優「とんでもない美少女」40年前の写真
横山は「実家に帰ったら れいちゃんの写真があった」「今は亡き両親が飾っていた写真 40年前の私 愛されて育った 感謝してます」とつづり、ポートレートを公開。ドラマ『北の国から’87初恋』（1987年／フジテレビ系）で、俳優の吉岡秀隆演じる黒板純の初恋相手「大里れい」を演じた当時のものとみられ、ショートヘアが印象的な瑞々しい姿を披露している。
この投稿には「貴重」「透明感がすごい」「とんでもない美少女」「ご両親が飾ってたという話が泣ける」「美少女が美女になったのね」「懐かしすぎる。大好きだった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳女優「とんでもない美少女」40年前の写真
◆横山めぐみ、亡き両親が飾っていた40年前の写真を披露
横山は「実家に帰ったら れいちゃんの写真があった」「今は亡き両親が飾っていた写真 40年前の私 愛されて育った 感謝してます」とつづり、ポートレートを公開。ドラマ『北の国から’87初恋』（1987年／フジテレビ系）で、俳優の吉岡秀隆演じる黒板純の初恋相手「大里れい」を演じた当時のものとみられ、ショートヘアが印象的な瑞々しい姿を披露している。
◆横山めぐみの投稿に反響
この投稿には「貴重」「透明感がすごい」「とんでもない美少女」「ご両親が飾ってたという話が泣ける」「美少女が美女になったのね」「懐かしすぎる。大好きだった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】