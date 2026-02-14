【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 2−0 V・ファーレン長崎（2月13日／ノエビアスタジアム神戸）

【映像】縦回転の「理不尽ドライブシュート」

ヴィッセル神戸に所属する元日本代表DFの酒井高徳が、ドライブボレーシュートで鮮やかにネットを揺らした。スーパーゴールにファンが大興奮している。

2月13日の明治安田J1百年構想リーグの第2節で、神戸とV・ファーレン長崎が対戦。2−0の完勝で今季リーグ初白星を飾った。

金曜ナイターの試合で最も話題となったのが、25分の先制点だ。左サイドからのCKからDF永戸勝也がクロスを入れると、長崎のDF照山颯人にクリアされる。ボールはペナルティーエリアの外に押し出され、ペナルティーアーク付近に飛んでいった。

すると、ペナルティーエリア外で構えていた酒井が反応し、ボールが地面につく前に右足ダイレクトボレー。足の甲でヒットしたボールは、ゴールに向かっていきながら急降下。縦回転がかかったドライブシュートが、GK後藤雅明の横っ飛びをかわしてネットを揺らした。

スーペルゴラッソを決めた酒井は満面の笑みを浮かべ、ベンチに向かって一目散。両手の人差し指でベンチを指しながら顔を傾けておどけてみせると、ミヒャエル・スキッベ監督やGK権田修一、MF乾貴士らベンチメンバーが祝福した。

「GKはノーチャンス」と解説も大絶賛

解説・原一樹氏は「すごかったです。浮いた球でダイレクトはなかなか難しいんですけど。酒井選手は、落ちてくるボールに対してしっかりとミートして、決して強く振り過ぎないんですよね。ボールにミートすることを意識して、ドライブ回転で、GKはノーチャンス。これは簡単ではないですよ。足首のやわらかさと綺麗に足を振ってドライブ回転を掛ける技術。素晴らしいですね。スーパーゴールです」と大絶賛した。

ファンもSNSで大興奮。「高徳スーパー！」「スーパーゴラッソ」「綺麗なシュートやなほんま」「高徳先生すごすぎ」「足振らず『当てるだけ』って感じで力まずのシュート」「やばすぎるだろ」「ダイレクトボレーでドライブシュートとかえぐすぎ」「超絶ゴラッソ」「あんな綺麗なドライブシュート久しぶりに見た」「いつになったら衰えるんや」「理不尽ゴール」「高徳半端ないって。キャプ翼のブランケット配布試合で翼君のドライブシュートみたいなん決めるもん」など称賛の声で溢れた。

酒井は2月10日のFCソウル戦（AFCチャンピオンズリーグ）でもゴールを決めており、DFながら公式戦2試合連続ゴール。3月14日に35歳を迎えるが、まさに老いてますます盛んだ。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

