QPS¸¦µæ½ê¡¢°ì»þÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤¿¾®·¿SAR±ÒÀ±¡Ö¥Ä¥¯¥è¥ß-I¡×¤Î¾¦ÍÑ±¿ÍÑºÆ³«¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒQPS¸¦µæ½ê¤Ï2026Ç¯2·î12ÆüÉÕ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¾®·¿SAR¡Ê¹çÀ®³«¸ý¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë±ÒÀ±¡ÖQPS-SAR 5¹æµ¡¡×¡¢°¦¾Î¡Ö¥Ä¥¯¥è¥ß-I¡×¤Î¾¦ÍÑ±¿ÍÑ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥¯¥è¥ß-I¤Ï2024Ç¯¤ËÄÌ¿®·Ï¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿ÍÑ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éüµìºî¶È¤ò·Ð¤Æº£²ó¤Î¾¦ÍÑ±¿ÍÑºÆ³«¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÒÀ±¤ÎÄÌ¿®·ÏÁ÷¿®Éô¤ÇÉÔ¶ñ¹ç
¥Ä¥¯¥è¥ß-I¤Ï2023Ç¯12·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈRocket Lab¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡Ë¤Î¡ÖElectron¡Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï½é²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯9·î¤ËÄÌ¿®·Ï¤ÎÁ÷¿®Éô¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬QPS¸¦µæ½ê¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¶°ø¤Ï±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÊü¼ÍÀþ¤Î¶öÈ¯Åª¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤·ÏÅý¤Î¸Î¾ã¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯É½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÆ±±ÒÀ±¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿ÍÑ¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¿®Éüµì¤È²èÁü¤ÎºÆ¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù
ÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤·Â³¤±¤¿QPS¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿·ÏÅý¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¥Ä¥¯¥è¥ß-I¤ÈÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¡¢10¤«·î¸å¤Î2025Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏºÆ¤ÓSAR²èÁü¤ò»î¸³Åª¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ±¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¤äÅÅ¸»·Ï¤¬Àµ¾ï¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÄÌ¿®·Ï¤ÏÉüµì·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¼èÆÀ²èÁü¤ÎÉÊ¼Á¸¡¾Ú¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¾¦ÍÑ±¿ÍÑºÆ³«¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥Ä¥¯¥è¥ß-I¤Ï¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö²èÁü¤Î¼èÆÀ¤«¤é¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
QPS-SAR¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
QPS¸¦µæ½ê¤ÏÃÏµå¾å¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÃÏÅÀ¤òÊ¿¶Ñ10Ê¬´Ö³Ö¤Î¡È¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡É¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12¤Îµ°Æ»¤Ë3µ¡¤º¤Ä¡¦¹ç·×36µ¡¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÃÏµå´ÑÂ¬¤äÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ê¤É¤òÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¿Í¹©±ÒÀ±·²¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SAR¤ÏÅÅÇÈ¤òÍÑ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±À¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÃÏÉ½¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢QPS-SAR¥·¥ê¡¼¥º¤Î°¦¾Î¤ÏÆüËÜ¿ÀÏÃ¤Î¿ÀÍÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò¼Ú¤ê¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¯¥è¥ß-I¤Ï·îÆÉÌ¿¡Ê¥Ä¥¯¥è¥ß¥Î¥ß¥³¥È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
QPS¸¦µæ½ê - ¾®·¿SAR±ÒÀ±QPS-SAR5¹æµ¡¡Ö¥Ä¥¯¥è¥ß-µ¡×¾¦ÍÑ±¿ÍÑ¤ÎºÆ³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»