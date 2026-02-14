安藤優子、大叔母として甥の娘を祝福 入学祝いにエルメスのバッグ贈呈＆“顔出し”2ショット公開「なんと素敵なお嬢さま」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。甥の娘・美優さんの大学入学を祝う“豪華”ランチの様子を公開した。
【写真】「なんと素敵なお嬢さま」安藤優子＆甥の娘との“顔出し”2ショット
安藤は「本日は六本木ミッドタウンの喜扇亭さんで､鉄板焼きでお祝いランチをしました」と報告。「若者のリクエストはやはりお肉！」とつづり、松阪牛の赤身やガーリックライス、サラダなど豪華な料理の写真を披露している。
また「大叔母からは､私が使っていたHERMESのバッグをプレゼントしました」と明かし、「きっと大事に受け継いでくれると思います 兎にも角にも､おめでとう」と思いをつづった。
投稿には、並んで笑顔を見せる“顔出し”2ショットや、鉄板で焼かれる肉の様子、花火が添えられたデザートプレートなどが収められている。
コメント欄には「大学合格おめでとうございます」「バッグもまた新しい持ち主に渡り、ずっと受け継がれるのですね。素晴らしい」「ほっこりするお知らせに私も幸せになります」「美味しそうなステキなお料理」「なんと素敵なお嬢さま」「楽しい大学生活をお過ごしください」など祝福の声が寄せられていた。
