第1子の妊娠を公表した、みちょぱことモデルの池田美優（27）が12日、Instagramを更新。妊娠中でもジムに通い、トレーニングを行っていることを明かした。

【映像】みちょぱ、夫婦で妊娠報告＆トレーニング動画

2022年10月、モデルの大倉士門（33）との結婚を報告していたみちょぱ。2月5日には、Instagramで、「現在は食欲も元気もモリモリで、体形の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくおなかも、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています」と、第1子の妊娠を報告し、心境をつづっていた。

みちょぱ、妊娠中のジム通いを明かす

2月12日は、ストーリーズを更新し、妊娠中もジムでトレーニングに励んでいることを明かしている。

「主治医にもOKもらってるので、妊娠中でもジムは絶対！もちろん、前ほどバキバキにはできないから、今は鍛えるより整えるトレーニングだけど、おなかも大きくなっていくと自然と楽な体勢で過ごすから姿勢も悪くなるし、バランスが悪くなって転びやすくなるから広がっていく骨盤には争わず。腰が痛くなったりしないように。そのおかげで今のところは腰痛ゼロで生活できてる」

「ファッションショーもまだあるし元々週1だけだけど、バリバリ鍛えて、体形気をつけてたから、やってないと落ち着かない。とは言え、2週間に1回に減ったし、やれるトレーニング限られてるから物足りなさもあるけど。歩くの嫌いだけど、そろそろ歩かなきゃなーとも思ってる」

