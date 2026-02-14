子どもが小学校中学年くらいになると、友人トラブルが一気に増えてくることも。女子の人間関係はやっぱり複雑なようで……？ 今回は、友達を奪っていくクラスメイトのエピソードをご紹介します。

うちのグループに入りなよ

「娘が小4の頃の話。娘がお友達と遊んでいると、クラスの女の子がそのお友達に『〇〇ちゃんと喋っちゃダメだよ』『うちのグループに入りなよ』と言って、娘から友人を次々と奪っていきました。その女子は優等生で活発なタイプ。みんなその女子についていってしまい、気づけば娘は一人に……。

先生に相談しても解決せず、5年生のクラス替えでその女子と離れてから、ようやく新しい友達ができました。それ以来、娘からその女子の話は聞かなかったのですが……中学生になった現在、クラスの女子全員に無視され、不登校になっているというんです。

その女子の奪い癖は今も変わらず、ターゲットにした子の友達だけじゃなく彼氏も奪うようになっていったのだとか。数々の恋愛トラブルを起こし、問題になっていたようです。

優等生で活発なクラスの人気者っていうイメージだったけど、誰かに執着したり人のものを羨ましく思うって、相当コンプレックスをこじらせていますよね……。人に意地悪するような子ってやっぱり闇が深いです」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 仲良くしている姿が羨ましくて、その子からお友達を引き離していたのでしょうか……。友達だけじゃなく彼氏まで奪うなんて、そんなことをしていたら周りから嫌われて当然です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。