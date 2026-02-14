　名古屋グランパスは13日、「なんかかわいいひ」限定デザインの特別ユニフォームの受注販売を開始したと発表した。

　このユニフォームは3月14日のJ1百年構想リーグWEST第6節・ヴィッセル神戸戦(豊田スタジアム)で開催されるイベント「なんかかわいいひ」の連動企画で制作。今季のオーセンティックFP1stモデルに、監督・選手・マスコットたちの“なんかかわいい”イラストが散りばめられたデザインとなっている。

　価格は2万7500円(税込)で、受注期間は2月13日(金)12時から2月22日(日)23時59分まで。納期については、神戸戦に間に合うように届けられる予定となっている。

　クラブ公式X(@nge_official)に対し、ファンから「なんかわ!」「なんかかわいいなぁ」との声が寄せられた。