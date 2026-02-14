「こんなに働いているのにお給料が入らないのかと思っていた」。そう振り返るのはグラビアアイドルの戸田れいさん（38）だ。現在グラビアの傍ら料理人としても活躍する彼女だが、その人生は豪邸での暮らしから一転、借金による夜逃げと貧困生活という波乱に満ちたものだった。

戸田れいさん ©文藝春秋

父親が莫大な借金を抱え、家族は夜逃げすることに

戸田さんは3歳頃まで豪邸で暮らしていた。システムエンジニアとして会社を経営していた父親は、デロリアンをはじめとする高級車を所有し、家の周囲には高速道路の防音壁を設置するほどだった。しかし、バブル期の会社経営の失敗で父親は莫大な借金を抱え、家族は夜逃げすることになる。

「夜逃げした後の家には借金取りがたくさん来たみたいなんですけど、父はそうした借金取りが家財などを持ち出さないように『占有屋』という人をどこからか見つけてきて、仕事を頼んだみたいです」と戸田さんは当時を振り返る。

その後、両親は離婚。母親は保険の外交員として働きながら戸田さんと姉の面倒を見たが、生活は苦しかった。戸田さんは小学生の頃、「母がいつ死ぬのか」という不安を抱えていたという。「母は『お母さん死んだら、すごい保険金が入るんだよ』が口癖だったんです」

「ギャラも全部借金返済に充てられていたんです」26歳まで借金生活を送っていた

高校時代になると生活も少し楽になり、戸田さんはマクドナルドでアルバイトを始める。時給760円ほどで月に9万円を稼いだ彼女だが、自由に使うことはできなかった。

「姉は私と違って優秀で地方の国立大学の医学部に行ったんですよ。母は姉にどうしても医者になってほしいからアルバイトもさせたくないと、仕送りや引っ越し代、学費のために借金をしたんです」

そして驚くべきことに、その借金の利息は戸田さんのアルバイト代で支払われていたのだ。「アルバイト代だけじゃなく、高校3年生の頃から芸能の仕事を始めていたんですけど、そのギャラも全部借金返済に充てられていたんです」

戸田さんは26歳になってようやく借金がチャラになったという。「私はこんなにも働いてるのに、自分の買いたいものも買えなくて。何のために働いているんだろう」と当時を振り返った。

波乱の人生を送ってきた戸田さんだが、2023年9月には一般男性との結婚を発表。昨年末には第一子を妊娠したことも公表した。グラビアの仕事だけでなく、ボートレースの仕事や料理人としての活動も続けており、今後も二刀流の活躍が期待される。

（「文春オンライン」編集部）