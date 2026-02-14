有村架純、33歳迎え“誕生日ショット”公開「いつまでもかわいい」「癒されます」
俳優の有村架純が13日、自身のインスタグラムを更新。誕生日ショットを公開した。
【写真】「いつまでもかわいい」33歳迎え“誕生日ショット”を公開した有村架純
この日33歳の誕生日を迎えた有村。投稿では「皆さんのおかげですてきな一日でした」とつづり、バースデーケーキや、「Happy Birthday」の文字とたくさんの風船で装飾された空間で笑顔を見せる有村の姿を披露した。
「いつもありがとう！」と感謝を伝える有村に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「今年一年も架純ちゃんが穏やかに楽しく過ごせますように だいすきです!!」「いつまでもかわいいです」「きゃわなかすみんに癒されます」「どんどん綺麗になっていくね ずっと応援してます！」など祝福を中心に多くの声が寄せられている。
【写真】「いつまでもかわいい」33歳迎え“誕生日ショット”を公開した有村架純
この日33歳の誕生日を迎えた有村。投稿では「皆さんのおかげですてきな一日でした」とつづり、バースデーケーキや、「Happy Birthday」の文字とたくさんの風船で装飾された空間で笑顔を見せる有村の姿を披露した。
「いつもありがとう！」と感謝を伝える有村に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「今年一年も架純ちゃんが穏やかに楽しく過ごせますように だいすきです!!」「いつまでもかわいいです」「きゃわなかすみんに癒されます」「どんどん綺麗になっていくね ずっと応援してます！」など祝福を中心に多くの声が寄せられている。