静岡県警の捜索対象は田久保氏の自宅
2026年2月14日 11時28分
共同通信
　静岡県伊東市の田久保真紀前市長の弁護士によると、県警による家宅捜索は田久保氏の自宅が対象。