白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが自身のブログを更新。精密検査を受け、結果を待つ心境を綴りました。



健康診断の結果を受け、精密検査を受けたネイボールさんは、来週の腎臓内科の予約票の画像を投稿。







「不安だけど頑張ります この待っている時間がドキドキです」と精密検査の結果を待つ心境を率直に明かしました。そして「大丈夫きっと何もないことを祈ります」と、自身に言い聞かせるように願いを込めています。







ネイボールさんはまた、2025年1月に産まれたまだ幼い愛娘の画像を添えて、「パパは強くしぶとい人間です 頑張ります！」と、力強く締めくくっています。







ネイボールさんは、2024年2月に白血病であることを公表。仕事の傍らで抗がん剤治療に取り組む日常をブログでシェアしており、同じ病に悩む人々へも勇気を与え続けています。





【担当：芸能情報ステーション】