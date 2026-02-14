中道改革連合の新代表の小川淳也氏が１４日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」にリモート出演した。

ＭＣの東野幸治から「新代表、おめでとうございます」と言葉を掛けられると小川氏は「おめでとうと言っていただいていいのかどうなのか…」と口ごもった。東野から「なんで最初から暗いんですか？」と指摘されると小川氏は「本当に厳しいスタートだと思っています。１番過酷な時に拾ってこその火中の栗だと思っていますんで頑張りたいと思っています」と話した。

衆院選惨敗の結果を受け「ＷＥＳＴ．」の中間淳太が「高市さんの人気はもちろんだと思うんですけど僕は中道、特に立憲側の世紀の大自爆だと思っている。この短期間の間で人間性が出た。信念が感じられず、選挙に勝つためだけに動いたように見える。今後、中道としてやっていくのか。立憲に戻るのか。どうお考えなんですか」と迫った。

小川氏は「固定概念を持たずに柔軟にはと思っています。それでも１０００万人を超える有権者が色んな思いを持ちながら中道と書いてくれた。まずは当面、その責任を感じながら、全力で社会改革と国会改革に取り組みたい。また中長期で参議院や地方議会との関係をどうするか整理していきたい」と述べた。