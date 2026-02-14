ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は176.99点をマークし、合計280.06点で銀メダルを獲得した。日本スケート連盟が14日、インスタグラムを更新。「Hugs」とのキャプションでアップした写真に国内外のファンがSNSで感涙している。

公開されたのは、フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が、鍵山をハグで出迎える写真。笑顔で2大会連続銀メダルとなった鍵山をねぎらう姿だった。最高の先輩であり、仲間の出迎えに、鍵山は白い歯を見せている。

喜びながら祝福する坂本の労いはX上でも拡散され、「良いシーン過ぎて泣いた」「よしよしされてる」「かおちゃんいたんや！」「お母さんみたい」「この2人かわいいなぁ」「ひょっこり裏手に現れ、まるで母親のように鍵山・佐藤を抱きしめる坂本花織」「かおちゃんのハグ攻撃きたあああ！！」「坂本花織さんの株価が私の中で急上昇しすぎている」「ミラノで愛されキャラ人気ばく進中」「こういう精神的支柱な方の存在は大きい」などと注目を浴びていた。



（THE ANSWER編集部）