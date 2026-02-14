◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第２節 千葉―川崎（１５日・フクアリ）

１７年ぶりＪ１の舞台に挑む千葉は、１５日にホームで川崎と対戦する。開幕・浦和戦（７日・フクアリ）は０―２の完封負け。シュートを１５本以上放つも序盤の失点が響いた。Ｊ１の舞台１７年ぶりの勝利へ、鍵は「自信」だ。

７日の試合後、ＭＦ高橋壱晟は勝利に必要なのは「自信」と語った。「個人の力は１週間で（大きく）伸ばせない。今日もできたところはあった。慣れるとか言ってる場合ではない。自信をつけるためにも１勝したい」。試合こそ負けたが、先月３１日に行われたプレシーズンマッチ・柏戦から内容は大きく改善。シュート本数は９０分間で４本から１６本と４倍増え、自分たちで主導権を握る時間が増えた。

相手の川崎は前節、千葉がプレマッチで完敗を喫した柏相手に５得点で勝利を挙げている。前半だけでＦＷエリソンがハットトリックを決め、後半にはセットプレーから得点を決める充実した内容ぶりだ。小林慶行監督は１３日の試合前会見で相手アタッカー陣を「強烈」と評した。しかし「そんな中で自分たちがやってきたことをしっかり表現できるように。そもそも同じ土俵で戦ってるんだからリスペクトしすぎずに」と語気を強めた。

今月２日に行われた明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの開幕イベントでのことだ。鈴木大輔が語ったある言葉が、強く印象に残っている。鈴木は「ジェフがＪ２にいた時もＪ３から昇格してきたチームは勢いがあって怖かった。そこにレベルの差はなく、気持ちの部分で持って行かれた試合もいくつかあった。間違いなくそういったチームの方が怖い」と語った。また、昇格初年度の秋田と藤枝を例にあげ「変にリスペクトされると、かえってやりやすいことは絶対にある。２チームは自信をもって自分たちのスタイルを貫いてくる感じだった」。上のカテゴリーに挑む難しさは共通している。だからこそ、これまで迎え打ってきたＪ３からＪ２へ昇格し、堂々と戦うチームの姿勢は大いに参考になるだろう。

勝てばＪ１の舞台で５９２９日ぶりの勝利。開幕戦に続き、今節もホーム・フクアリで地の利を生かして全員で勝ちたい。

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２

ＧＫ 若原

ＤＦ 高橋、久保庭、河野、日高

ＭＦ イサカ、 小林祐介、前貴之、津久井匠海

ＦＷ 石川、カルリーニョス・ジュニオ

（千葉担当・綾部 健真）