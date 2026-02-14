〈「ベッドの上で必ず指を入れて便を確認し…」麻痺により排泄にも支障が生じた佐藤弘道（57）が語る、大変だったリハビリ生活〉から続く

NHKの教育番組『おかあさんといっしょ』の「たいそうのおにいさん」として親しまれ、現在は体操インストラクターやタレントとして活動する佐藤弘道さん（57）。2024年6月に10万人に1人と言われる希少疾患の「脊髄梗塞」を発症して、下半身麻痺に陥った。

【衝撃画像】「痛さで気絶し…」突然下半身の感覚がなくなった佐藤弘道さんの点滴を打ちベッドで横たわる姿

現在は自分の足で歩けるまでに回復した彼に、歩けることで治ったと思われてしまう「見えない障害」、脊髄梗塞が指定難病に認定されていないことで生じている弊害、それを無くすために行っている活動などについて、話を聞いた。（全4回の4回目／最初から読む）



佐藤弘道さん

◆◆◆

「見えない障害」の難しさ

――トイレに一番苦労するとのことですが、尿意や便意は分かりますか？

佐藤弘道さん（以下、佐藤） 最初の頃は全くわからなくて。東京に戻ってきた時に、看護師さんが「佐藤さん、1回自分で排泄頑張ってみる？」ってチャンスをくださったんです。カテーテルを抜いて、おむつを穿いてチャレンジしたんですけど、1回目は失敗してしまって。

そうしたら、作業療法士の方から、「垂れ流しで大丈夫だから。それぐらいでいいんだよ。おもらししちゃったぐらいの気持ちでやってたら出てくるから」って言われて。それがうれしくて。1人でトイレに行けるっていうのって当たり前じゃないんだっていうのを身に染みて感じました。

最初に失敗した時は「ああ、駄目だった」とガクンと落ちてしまったんですが、何度も挑戦して今では1人でトイレに行けるようになりました。

尿意や便意も徐々に分かるようになって。でも、いつ出ていつ止まったのかが分からないので、立ったまま用を足すことはできません。必ず便座に座って個室で尿をしています。便もどのくらい出たのか、目視でチェックをします。

――便は以前のようにちゃんと出るのでしょうか。

佐藤 腰回りの神経が無いせいか、腸の動きも以前とは違い、3日間便が出ないこともあります。放屁（おなら）は我慢できる時とできない時があり、勝手に出てしまうことが多くあるので、電車やデパートなどの人が多いところは苦手です。

以前はウォシュレットがどこに当たっているのかが分かりませんでしたが、今は何となく分かるようになりました。

――多くの人が「退院してるし、普通に歩けているから、もう治ったのだろう」と思ってしまっているのではないかと。実際にこうしてお会いしていても、脊髄梗塞で倒れたとは思えないですし。

佐藤 退院イコール治った、と皆さん思われます。それはありがたいことでもあるんですが、この病気は難病で治らないんです。上手に筋肉を使って歩いているだけで、麻痺は残っている。そのことは、ぜひ知っていただきたいですね。

――「見えない障害」の難しさですね。

佐藤 まさにそうです。僕は幸い杖なしで歩けるようになりましたが、それは必死のリハビリの結果であって、障害が消えたわけではない。電車で優先席に座っていると、元気そうに見えるからなのか、「ん？」といった視線を感じることもあって。でも、立っているとバランスを崩しやすく、常に転倒の危険があるんです。こうした見えない部分への理解が、社会全体にもっと広がってほしいなと切に願っています。

「研究者がいない」という理由で難病に認定されていない脊髄梗塞

――そうした後遺症がありながら、障害者手帳は交付されていないそうですが。

佐藤 杖なしで2km以上歩ける人は、障害者手帳をもらえないんです。杖を持っていれば、一番軽い等級の手帳がもらえるそうなんですけど。でも、僕は杖を持たずに歩くことを目標に頑張ってきたので。

――どこか理不尽さを感じますね……。

佐藤 病院の先生も「国が決めていることなので」と。昭和時代に作られた基準が、今の医療の現実に合っていないんですよね。だから新しい症例づくりをして、同じ病気で苦しんでいる方たちが少しでも前向きになれるような活動をしていきたいと思っています。

まずは脊髄梗塞を指定難病に入れないと。指定の条件はクリアしているんですが、研究者がいないという理由で認定されていないんですよ。今、僕が知っている医師の方々や議員さんも含めて、研究者を集める活動をしています。指定難病になれば、医療費の負担も軽くなる。これからこの病気になった方の不安を、少しでもなくしていきたいなと。

生命保険も、脳梗塞や心筋梗塞は対象になっているのに、脊髄梗塞は対象外。そういう制度も変えていきたいなと考えています。

――指定難病認定へ向けて、具体的にどういった動きを。

佐藤 「脊髄梗塞患者の会」などを通じて、当事者の声を一つにまとめることが重要です。どれだけの人がこの病気で苦しみ、どんな困難に直面しているのか、具体的なデータを集めて国に提示する必要があります。

僕がこうしてメディアでお話しするのも、同じ病気で孤立している方に「一人じゃない」と伝えたい、そして社会にこの病気の存在を知ってもらいたいからなんです。認知度が上がれば、研究に興味を持ってくれるお医者さんも増えるかもしれない。時間はかかると思いますが、諦めずに声を上げ続けないと。

「当たり前のことが当たり前じゃない」

――大きな病気を経験されたことで、なにかしら価値観や考え方は変わるものですか。

佐藤 基本的なところは変わっていませんが、伝え方は変わりましたね。病人だからこそ、「みんな、気を付けてね」という言葉に重みが出たと思います。

それと、「当たり前のことが当たり前じゃない」ことをすごく実感しました。「歩けることってこんなにうれしいことなんだ、立てることってこんなに幸せなことなんだ」と。そのことは、講演会などでも伝えるようにしています。

――歩けるまでの回復は、自分でも驚異的だと。

佐藤 思っています。周りにいる同じ病気の方は、みなさん車椅子なので。病院の先生やリハビリの先生も「本来なら杖をつかないと歩けないくらいなのに、なんで杖をつかないで歩けるのかが分からない」と驚いていました。

――まさか、リハビリも必要なくなっているとか？

佐藤 いやリハビリは一生続きます。やめたら、また歩けなくなってしまうので。もう習慣になっていますね。信号待ちの時や、電車に乗っている時も、座らずにできるトレーニングをしています。

「暗闇の中にいるようで未来が見えなくても、諦めないでほしい」

――体の面で、今後の目標はありますか。

佐藤 孫ができたので、その子が歩き出したら、追いかけられるぐらいにはなりたいな、という目標ができました。今はまだ走れないので、早歩きの練習をしています。

――病気と戦っている人たちにとって、佐藤さんはベンチマークになりますね。

佐藤 今は暗闇の中にいるようで、未来が見えないかもしれません。僕もそうでした。でも、どうか諦めないでほしいんです。人間の体や心には、私たちが思う以上の回復力が備わっていますから。昨日できなかったことが、今日できるようになるかもしれない。その小さな一歩を、自分で自分を褒めてあげてください。

周りのサポートに頼ることも恐れないでください。家族、友人、医療従事者、誰でもいいんです。一人で抱え込んだらダメなんですよね。必ず光は見えてくるものですから。僕がその一つの証になれれば、こんなに嬉しいことはありません。

脊髄梗塞に関して言えば、自分の体が何かおかしいと感じて「骨ではないし、筋肉でもない」となったら先生に「脊髄や神経を調べて」とお願いしてみてください。早く発見して処置ができれば、治療法もあるかもしれませんので。

写真＝末永裕樹／文藝春秋

（平田 裕介）