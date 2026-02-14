〈《激痛で気絶も》フライト後に腰から下の感覚がなくなり…佐藤弘道（57）が明かす、“地獄”の発症当日「ああ、もう治らない」〉から続く

NHKの教育番組『おかあさんといっしょ』の「たいそうのおにいさん」として親しまれ、現在は体操インストラクターやタレントとして活動する佐藤弘道さん（57）。2024年6月に10万人に1人と言われる希少疾患の「脊髄梗塞」を発症して、下半身麻痺に陥った。

「なぜ自分が？」という思いが、頭の中をグルグル

――医師から聞かされた「脊髄梗塞」を検索してみたら、「もう治らない」病気だと知ったとのことですが、どう考えても受け入れがたいですよね。

佐藤弘道さん（以下、佐藤） ただただ絶望でしたね。まず、わけが分かりませんでした。「治らない病気なんてあるんだ」と。腰から下の感覚がゼロである状態が、ずっと続くのかって。

「なぜ自分が？」という思いが、頭の中をグルグルとしていましたね。

――ご自身がそのような病気になるとは、夢にも思わなかったと。「たいそうのおにいさん」でしたから、誰よりも健康に気をつけていたイメージがあります。

佐藤 自分でもそのつもりでした。タバコも吸わないですし、お酒も晩酌程度。当然ですけど、運動もずっとしていましたし。倒れる前日も研修会で2時間ほど体操をして、普通にご飯を食べて寝て。それなのに朝起きたら、こうなってしまった。本当に信じられなかったです。

――親類に脳梗塞や心筋梗塞になった方はいますか？

佐藤 父はがんで亡くなっていて、母は高血圧ですけど、梗塞系は親類にいないですね。

珍しいのに難病指定もされていない脊髄梗塞

――脊髄梗塞は、年間10万人に1人から3人ほどしか発生しないそうですね。

佐藤 もっと少ない気がします。厚生労働省は患者の発症数を正確に把握していないので。僕は「脊髄梗塞患者の会」の方たちと交流していますが、「こんなに数はいないよね」という話をしています。珍しい病気にも関わらず、難病指定もされていないんです。

――「梗塞」と聞くと心筋や脳というイメージだったので、病名を聞いた時は驚きました。脊髄も梗塞があるのかと。

佐藤 そうなんですよね。僕も驚きましたから。

僕の場合は胸髄の8番目あたりに何かが詰まったせいで、腰が痛くなった。これがもう少し上で起きていたら、上半身も麻痺していたかもしれない。脊髄のどこで血管が詰まるかによって、麻痺の程度も違うみたいです。

自分の力では起き上がれず「死のうにも死ぬことができない」

――下半身が動かないという現実は、仕事にも人生にも直結する大きな出来事です。それだけに、簡単に受け入れることはできないですね。

佐藤 脊髄梗塞だと知ったときは、「死にたいな」としか考えられなかったです。頭の中は、「どうやって死のうか」ばかりで。妻は僕がそういうことを考えていることもわかっていて、かなり心配していたみたいです。

――「屋上へはどうやっていけばいいんだろう」とまで頭によぎったそうですね。そう考えて動こうにも動けない、という状況だった。

佐藤 起き上がることすらできませんでした。ベッドのリクライニングを操作しない限り、自分の力では起き上がれないので、死のうにも死ぬことができない。全くご飯も喉を通らないし、入院先は慣れない土地だし。精神的に完全にやられてしまいました。

――当然ですが、ご家族も混乱されたでしょうね。

佐藤 息子たちには倒れた日に、妻が「倒れた。治らないし、いつ帰れるかも分からない。一生車椅子の可能性がある」と連絡そうです。

息子たちは「どういうこと？ 生きてはいるんでしょ？」と。妻が「上半身は大丈夫だけど、精神的に『もう人生終わっちゃった』感じになっているから、家族LINEのパパの返信は『ごめんね、ごめんね』ばっかりになると思う」と息子たちに伝えたそうです。

その日のうちに、息子から妻に「父ちゃん、生きていれば大丈夫」と返信が来たそうです。私は家族に「ごめん。一生迷惑かけちゃう」とも送ってしまいましたけど。そうしたら、翌日には息子たちから「何の競技で車椅子の選手になったらいいのか、僕らで考えておくから。休んでる場合じゃないよ」と。

まあ、息子たちがすごかったです。「つらい時はこの音楽を聴いて」とか「泣きたい時はこのお笑い動画を見て笑って」とか、いろんなものを送ってきてくれました。

息子たちの明るさが、暗闇の中に差し込んだ最初の光

――そうした家族の反応で、シャキッと前向きになれるものですか？

佐藤 いや、最初の頃は息子たちの言葉も入ってこなかったです。スイッチが入るまで、それなりに時間が掛かりました。

でも彼らは、僕がただ同情されるのを嫌う性格だと分かっていたんでしょうね。「かわいそうに」ではなく、「ここからどうする？」という未来に向けた視点をくれたんです。長男が「車椅子ラグビーは激しすぎるから、バスケかな」なんて言い出して。そんなやり取りをしているうちに、僕も少しずつ「そうか、終わりじゃないんだ」と思えるようになっていきました。彼らの明るさが、暗闇の中に差し込んだ最初の光でしたね。

――息子さんたちとのやりとりを通じて、少しずつ前を向けるようになったと。

佐藤 「いつまでもこうしてはいられない」となりました。「完治」を目指すのではなく、「機能回復」を目指すんだと、考え方を切り替えるようになって。失われた神経は戻らないかもしれない。でも、残った神経や他の筋肉を鍛え、新しい体の使い方を学ぶことで、できることを増やしていく。それは「治す」とは違う、新しい自分を作り上げていく作業なのだと考えるようにしました。

入院中に脊髄梗塞であることを公表したワケ

――食べることも難しかったとのことですが、体重がかなり減ったのでは。

佐藤 最初は5キロぐらい落ちました。とにかく足が細くなってしまって。ずっと寝たきりなので筋肉が落ちるんですね。でも今は、病気になる前よりも3キロくらい増えています。ずっと筋トレしてるので、かえって筋肉量が増えました。

――2024年6月13日に脊髄梗塞であることを公表しましたが、あえて病名を出したのはなぜですか。

佐藤 レギュラー番組を持っていて、休んだ1週目は「体調不良で欠席です」と放送されました。8年続けている番組で、休んだのは初めてだったんです。

次の週も「体調不良でお休みです」となると、視聴者の方々に不信感を与えてしまう。そこで、事務所と話をして、入院していることを発表しようと決めたんです。

病気を発表した日から「顔つきからなにから全てが変わった」

――直筆のメッセージで公表していましたね。

佐藤 事務所からは「パソコンを使ったら？」と言われたのですが、自分で書いたほうがいいなって。妻に文房具を用意してもらって書きました。

不思議だったんですけど、書くためにベッドのリクライニングを起こしたら、下半身が麻痺しているのに自分で立っているような錯覚に陥ったんです。リクライニングで起こしたといっても、はたから見れば寝ながら書いている状態なんですけど、僕としてはまるで立って書いているような感覚で。

「そうだ。立つのって、こういう感覚だった」と思いながら書いているうちに、「これを発表したら、ちゃんと病気と向き合わなきゃ」と、急に思ったんです。そこからスイッチが本格的に入りました。

――メッセージを書いたら急激に変わったと、医師もおっしゃっていたそうですね。

佐藤 発表した日から変わった、と言われました。顔つきからなにから全然違ったみたいですね。

――入院中の治療は、ステロイドの投与とリハビリが中心だったそうですね。

佐藤 脊髄の病気ではむくみを抑えるためにステロイドを打ちます。ただ、効くか効かないかは個人差があるそうで、患者さんすべてに効く治療法がないのが、この病気のつらいところなんです。

手術という選択肢もなくはなかったのですが、大動脈を傷つけて二度と歩けなくなる可能性もあるということで、病院のほうで「手術はしない」という方針になりました。

写真＝末永裕樹／文藝春秋

（平田 裕介）