ジョー・ゴメスが負傷した遠藤航について言及した

イングランド1部リバプールのDFジョー・ゴメスが左足の負傷で戦線離脱となった日本代表MF遠藤航を称賛し、「ワールドカップ（W杯）に出場するチャンスがあることを願っている」とエールを送った。

クラブ公式のインタビューで語った。

遠藤は2月11日のプレミアリーグ第26節サンダーランド戦に右サイドバックとして先発出場。DFの負傷者が相次いでいるなかで、リーグ戦今季初スタメンとなったが、後半17分にクロスの対応の際に芝に足を取られて左足を負傷。痛みをこらえながら直後のコーナーキックではプレーを続けたが、その後に途中交代を余儀なくされた。アルネ・スロット監督は13日に行われた記者会見で「まだいくつかの検査が必要ですが、彼がかなり長い期間、離脱することになるのは明白です」と遠藤の戦線離脱を認めた。

チームメートであるゴメスはリバプールの公式サイトで公開されたインタビューで、「ワタのことは本当に残念。彼はこのスカッドにとって本当に大切な存在で、みんな彼のことを高く評価しています。彼の人間性、プレーに臨む姿勢は、彼が（負傷後も）プレーを続けようとして姿に表れていたと思う」と遠藤を称賛した。

遠藤には長期離脱の可能性があり、6月に開幕するW杯への影響も危惧されている。ゴメスは「彼ができる限り早く復帰して、W杯に出場するチャンスがあることを願っている」と日本代表キャプテンへ復活へのエールも送っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）