お笑いコンビ・はんにゃ．の川島章良が１３日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」にＶＴＲ出演。大ブレークから転落し、一念発起で始めた副業での復活を告白した。

かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材するドキュメントバラエティー。

金田哲と組んだはんにゃ．で大ブレーク。２００９年のテレビ出演は５００本を超え、各局でレギュラー番組を抱え、さらには連続ドラマにも進出するなど超売れっ子に。ブレーク当時の最高月収は「多い月は多分、５００万ぐらいあったかもしれない」とし、最高年収は「３０００万円ぐらい」。はんにゃ。ブームで稼いだ総額は「１本ぐらいですか」と１億円にも及んだと明かした。

しかし当時稼いだ金はすでにないと一切ないと告白。「洋服結構、多かったですね」と月に１００万円ペースで使っていたといい、さらには「アイドル詐欺に３０万円ぐらい突っ込んじゃいましたね」とアイドルへの課金や、月のタクシー代、高級家具などで瞬く間に稼ぎは溶けてしまったという。

しかし、芸人としてのブームは続かず、稼ぐために始めた副業がすし職人だった。そのきっかけについて「ちょうど相方の金田くんもドラマで忙しくなってきたんですよ」と、金田が大河ドラマ「光る君へ」へ出演するなど俳優として大ブレークしたことだと説明。「僕の親父の実家が祗園で会席料理屋やってたんで。僕も料理自体好きで、寿司も好き」と一念発起し、昨年９月に都内に店をオープン。おまかせコースで１人前２５０００円ながら、俳優の眞栄田郷敦やサッカー元日本代表の長友佑都、平愛梨夫妻ら有名人も数多く来店しているという。

芸人としての活動もあるため営業は週２日というが、それでも１カ月の売上げは「月、まぐろ一本ぐらいは…」と２５０万円（推定）と明かしていた。

鬼越トマホークの金ちゃんが１月に更新したインスタグラムで、ＤｅＮＡベイスターズの東克樹投手とともに川島の寿司店を訪れたことを報告していた。