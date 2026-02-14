〈病室では「どうやって死ぬか」を考え、息子には「一生車椅子の可能性が」と連絡を…佐藤弘道（57）が語る、宣告を受けた時の絶望〉から続く

NHKの教育番組『おかあさんといっしょ』の「たいそうのおにいさん」として親しまれ、現在は体操インストラクターやタレントとして活動する佐藤弘道さん（57）。2024年6月に10万人に1人と言われる希少疾患の「脊髄梗塞」を発症して、下半身麻痺に陥った。

佐藤弘道さん

◆◆◆

下半身麻痺により、排泄にも支障が

――下半身が麻痺すると、やはり排泄にも支障が生じますよね。

佐藤弘道さん（以下、佐藤） それがキツかったですね。大変なことだらけでしたけど、自分一人でトイレに行けないというのが、一番キツかったです。でも、僕の担当に男性の看護師さんがいて、その方が「話しづらいことは僕が全部聞くから」と言ってくれたんです。便の処理に関しても「僕がやるから」と。

ベッドの上で便を出すのですが、必ず指を入れて残っていないか確認してくれて。やっぱり最初は抵抗がありましたけど、一度やってもらうと、「もうこの人に任せられるな」と。その看護師さんだけでなく、本当に皆さんに助けてもらいました。自分が患者という立場になって、「医療従事者の方たちって、こんなにすごいんだな」と改めて実感しました。

地方の病院から東京に転院

――地方の病院に3週間入院した後に、東京の病院に転院を。

佐藤 はい。特急と新幹線を乗り継いで、7時間半ぐらいかけて東京に。梗塞系の疾患は気圧によって悪影響を受ける危険性があるので、飛行機が使えなかったんです。それで陸路で帰りました。

東京の病院で毎日リハビリを繰り返すうちに、だんだんと自分だけで座れるようになり、立てるようになり、車椅子からベッドへの移動もできるようになってきて。リハビリの効果が目に見えて出たことで、さらにやる気が出ましたね。

――リハビリは1日にどれくらい行うのですか。

佐藤 1コマ30分から40分を、1日に3、4コマです。合計で2〜3時間ぐらいですね。あとは自主トレーニングもできるので、やろうと思ったらもっとやりますね。

リハビリ病院に転院してからは、部屋で汗だくになりながら自主トレをやっていて。看護師さんは僕が自主トレをやってるとは知らなかったみたいで「佐藤さん、1日に3回ぐらいパジャマを替えますね」とビックリしてました。

体を動かす爽快感や心地よさは一切ない

――感覚がない中で体を動かすことで、爽快感みたいなものは。

佐藤 体を動かす爽快感や心地よさは一切ないです。「家に帰りたい、一日も早く退院したい、早く歩きたい」しかなかったです。

――長年、「たいそうのおにいさん」として体を動かしてこられた経験は、リハビリに役立ちましたか。

佐藤 それは間違いなくありました。自分の体のどの筋肉がどう動くかという知識、いわゆるボディイメージが頭の中にしっかりあったので、理学療法士の先生との意思疎通がスムーズにできたんです。「この筋肉を意識して」と言われれば、感覚がなくても頭でイメージして動かそうと想像することができる。

ただ、逆にそれがもどかしさにも繋がりました。頭では完璧に動きが分かっているのに、足が全く反応しない。そのギャップに何度も心が折れそうになってしまって。知識がある分、できないことの重大さも理解できてしまうんですよ。

――発症からどれくらいで歩けるように？

佐藤 6週間後ぐらいです。

――かなり早い回復になるわけですよね。

佐藤 早いです。歩行器を使って病棟の中を歩けるようになった時は、うれしくて。病棟の廊下がグルグル回れるようになっていて、行き止まりがないんです。だから、1時間ぐらい歩いていました。

看護師さんが「佐藤さん、そろそろ」と声をかけに来て、今度は反対回りで歩き始めて。「いやいや、そろそろ左回りに変えるとかじゃないんですよ、そろそろお部屋に戻ろうってことです」って言われちゃって（笑）。

「回復が遅れるから」家には手すりも何もつけていない

――当初は2024年12月末まで入院する予定が、8月には退院をされたそうですね。

佐藤 とにかく病院から出て、家に帰りたかったんです。でも、家に帰ったら帰ったで、リハビリに集中できる環境ではなくなる。リハビリ病院にいれば、やりたい機材も全部そろっている。そういう意味では、少し後悔しました。退院しなきゃよかったかな、と。

退院する時に、病院からも「佐藤さんを甘やかすような環境づくりはしないでくれ」と言われました。それに頼ると回復が遅れるから、バリアフリーにするのは良くないと。なら要らないなと思って、今でも家には手すりも何もつけていません。

――ご自宅に戻られて、最初に感じた困難は何でしたか。

佐藤 やはり階段ですね。病院はすべてバリアフリーですから。自宅の階段を上り下りするのが、最初の大きな壁でした。一歩一歩、とんでもなく慎重に踏んでいって。あとは、お風呂ですね。浴槽をまたぐという単純な動作が、こんなに怖いものかと思いました。転倒のリスクと常に隣り合わせ。日常生活の中に、いかに多くの「当たり前だったこと」があったのかを痛感しました。

退院から1ヶ月で『おかあさんといっしょ』65周年特番に出演

――退院から1ヶ月で、NHK『おかあさんといっしょ』の65周年特番に出演。オファーを受けつつも、迷いや不安があったのではないかと。

佐藤 どちらかというと、こんな大変な病気で入院している人間に、よくオファーできるなと思いました（笑）。でも、あちらから「どうする？」と聞かれた時に、「出たい」という強い気持ちが自分の中にあったんです。

病院には一時退院の制度がなかったので、「もし出たいなら退院するしかない」と言われて。それもあって、退院を決めました。

――番組の収録現場は、どんな雰囲気でしたか？

佐藤 みんな喜んでくれて。歌のおねえさんたちも、スタッフさんも、みんな号泣していました。

リハーサルには参加できなかったので、僕がどんな状態なのか誰も分からなかったんですよ。だから、僕が自分の足でゆっくり歩きながらスタジオに入ってきたのを見て、全員が驚いていました。てっきり車椅子で来ると思われていたみたいで。

退院して最初に太田プロダクションの事務所に行った時も、社員のみなさんがスタンディングオベーションで迎えてくれました。

感覚がなくて水風呂の冷たさもわからない

――退院されてから1年半以上経ちますが、現時点で一番の不便となると何でしょうか。

佐藤 やっぱりトイレですね。シモのことが一番大変です。

――感覚がないと、便座に座るのも大変そうですよね。

佐藤 便座もそうですけど、椅子に座っていても、その椅子がどこにあるのか分からないんです。神経がないので。シャワーを上からかけても、腰から下は当たっている感じがしない。誰かに触られても分かりません。ズボンの布が擦れている感覚もないです。

さらに股関節から下は、ずっと痺れているんですよ。正座した後のビリビリした状態が24時間続いている感じ。だから、ふわふわした中を歩いているような感覚ですね。

歩いているうちに、知らない間に足の指が曲がってしまっていて。靴下を脱いだら爪がはがれて血が出ていたなんてこともあります。

――温度も分からないわけですか。

佐藤 はい。お風呂は手で温度を確認してからじゃないと入れません。熱さも冷たさも分からない。以前、ホテルでサウナに入って水風呂に入ったら、全然冷たくなかったんです。でも、上半身をつけたらものすごく冷たくて。ちょっと危険だということで、それ以来サウナは禁止されています。

