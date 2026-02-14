AZ移籍のDF市原吏音、U−21チームでオランダ2部デビュー！ フル出場で勝利に貢献
AZに所属するU−23日本代表DF市原吏音が、ヨングAZ（U−21チーム）でのデビューを果たした。
現在20歳の市原は、1月にRB大宮アルディージャからAZに移籍。現地時間2月8日に行われたエールディヴィジ第22節のアヤックス戦でベンチ入りしたものの、トップチームでのデビューはお預けとなっていた。
その市原は、現地時間13日に行われたエールステ・ディヴィジ（2部）第27節のTOPオス戦に先発出場。ヨングAZ（U−21チーム）の選手として、オランダの地での公式戦デビューを果たした。試合はヨングAZが3−0で勝利。市原はフル出場し、チームの勝利に貢献した。
なお、AZは現地時間14日にエールディヴィジ第23節でエクセルシオールと対戦。その後、現地時間19日にヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）の決勝トーナメント・プレーオフでFCノア（アルメリア）とのファーストレグを戦う予定であり、市原のトップチームデビューが期待されるところだ。
