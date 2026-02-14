「33歳とは思えない」有村架純、誕生日ショットを披露！ 「天使のような笑顔」「ますます素敵に」の声
俳優の有村架純さんは2月13日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝福されるオフショットを披露しました。
コメントでは「天使のような素敵な笑顔」「33歳とは思えないくらい可愛いすぎます！」「大好き愛してる旦那の8億倍好き」「可愛いな〜」「いつも可憐で素敵です！」「ますます素敵になりましたね」と祝福の声が続々と寄せられています。
「天使のような素敵な笑顔」有村さんは「皆さんのおかげで 素敵な一日でした いつもありがとう！」とつづり、3枚の写真を投稿。誕生日の飾り付けが施された室内で、たくさんのバルーンに囲まれた有村さんがバースデーケーキ型のバルーンを抱きかかえてほほ笑む姿を披露しています。
「今年のBIRTH DAY投稿も笑顔で」2025年2月にも、バースデーケーキを手にした笑顔の写真で誕生日投稿をしている有村さん。2月13日の有村さんの誕生日が近づくと、ファンからは「今年のBIRTH DAY投稿も笑顔で」「今年も架純ちゃんの誕生日投稿楽しみ」「2026年の誕生日も笑顔が見れます様に」と、誕生日ショットの投稿を待ち望む声が寄せられていました。
(文:福島 ゆき)