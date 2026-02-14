IVEウォニョン、レザーショーパンから美脚スラリ「異次元のスタイル」「アニメから出てきたみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が2月12日、自身のInstagramを更新。レザーのショートパンツから美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「異次元のスタイル」スラリ美脚
ウォニョンは、「I be going out with a」という言葉に黒のハートや蜘蛛や黒猫など、ブラックカラーの絵文字をつなげてコメントに記し、ブラックのタイトなレザーを身に着けた写真を複数枚投稿。トップスは背中が大胆に開いたショート丈のホルターネックで、ショートパンツからはスラリと美しい脚が伸びている。
この投稿にファンからは「異次元のスタイル」「アニメから出てきたみたい」「クールビューティー」「女神様」「お人形さんみたい」「脚の美しさに目を奪われる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「異次元のスタイル」スラリ美脚
◆ウォニョン、美脚輝くレザー衣装姿披露
ウォニョンは、「I be going out with a」という言葉に黒のハートや蜘蛛や黒猫など、ブラックカラーの絵文字をつなげてコメントに記し、ブラックのタイトなレザーを身に着けた写真を複数枚投稿。トップスは背中が大胆に開いたショート丈のホルターネックで、ショートパンツからはスラリと美しい脚が伸びている。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿にファンからは「異次元のスタイル」「アニメから出てきたみたい」「クールビューティー」「女神様」「お人形さんみたい」「脚の美しさに目を奪われる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】