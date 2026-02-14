夫婦仲が話題のSHIHO、夫・秋山成勲の“体臭”に悶絶!?「洗濯したタオルからなぜこんな臭いが…」

モデルSHIHOが、夫で格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）について暴露した。

去る2月13日、YouTubeチャンネル「YanoShiho」には、「関西女子SHIHOが作るたこ焼きホームパーティー（ft. BLACKPINKジス）」というタイトルの動画が公開された。

【写真】秋山成勲、SHIHOとの“離婚”は「毎回考える」

この日、SHIHOはたこ焼きの材料の買い出しを終えた後、本格的に下ごしらえを始めた。たこ焼きの生地まで完成させた彼女は、「今から料理すればいいの？」と質問すると、「洗濯しなきゃ」と突然思い出したかのように洗濯機を回した。

溜まっていた洗濯物のなかにあった秋山成勲が使用したタオルの臭いを嗅いだSHIHOは、「酸っぱい匂いがする。タオルからなんでこんな臭いがするの」と顔をしかめた。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）SHIHO

特に、SHIHOは「チュさんのトレーニングウェアは本当に臭いが…」として、「ものすごく汗をかくから、びしょびしょだ。だからいつも別々に洗っている」と明かした。それでもまだ臭いが残っていると吐露した。

なお、SHIHOは2009年に秋山成勲と結婚し、2011年に娘のサランちゃんを出産した。現在、彼女はSNSやYouTubeチャンネルを通じて日常を共有し、活発に活動している。

（記事提供＝OSEN）