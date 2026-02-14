「和製イニエスタに…」稲本潤一が注目するJリーグ若手選手は？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月８日（日）夜10時より、スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送。番組放送後より無料見逃し配信が開始した。
野球やサッカーを中心に注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届けしている『ABEMAスポーツタイム』。本放送回ではコメンテーターとして、元サッカー日本代表の稲本潤一氏をはじめ、お笑いコンビ・コットンの西村真二が出演。
番組冒頭では、Jリーグの新たなシーズンとして開幕した「明治安田J１百年構想リーグ」を特集。まずは、三浦知良選手が約５年ぶりにJリーグの舞台へ復帰したニュースが話題に。稲本氏は「もうすぐ59歳の選手がピッチに立つって、ちょっと考えられないですよね。本当にすごいこと」と驚きを隠せない様子を見せ「60歳を超えても、いけるところまでいってほしいですね」とレジェンドへの敬意を込めた言葉を送る。
続いて、「明治安田J１百年構想リーグ」の新しいレギュレーションや見どころについてもトーク。稲本氏は「真夏の試合がなくなる分、選手としてはコンディションを整えやすく、パフォーマンスは出しやすいと思います」とメリットを挙げる一方、「冬開催になることで、雪が多い地域では調整が難しくなる可能性もある」と言及。
また、本大会の特徴であるPK戦については「PKがかなり肝になると思います」と断言。「PKで負けても勝ち点１、勝てば勝ち点２という仕組みが優勝争いの中でどう影響してくるか。PK戦に対するチームとしての考え方も後々変わってくると思います」と新ルールならではの戦略面に注目し「PKが増えればデータも蓄積されて、心理戦の要素も含めて面白くなってくる」と百年構想リーグの奥深さを分析。
また、稲本氏が注目する若手選手も紹介。稲本氏がピックアップしたのは、川崎フロンターレの後輩にあたるMF・大関友翔選手（21歳）。ロサンゼルス五輪世代の中心選手で、先月行われたU-23アジア杯では４試合３得点と優勝に貢献。すでにA代表デビューも果たしているなど今後が期待される存在。
稲本氏は「ユース出身というのもあり、技術的にしっかりしている選手」と評価し「ゴールに絡むプレーで素晴らしいものを持ってるなと思いますね」とコメント。さらに「体格も良く、ボール奪取もできる」「ロングパスも短いパスも使えて、なおかつハードワークもできる」と万能性を挙げ「期待を込めて和製イニエスタくらいにはなってほしい」「それができるくらいのものは持ってると思うので、イニエスタを超えることももしかしたら可能かもしれないですね」と大きな期待を寄せていた。
（C）AbemaTV, Inc.
