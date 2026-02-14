気品と親しみやすさを兼ね備えた着こなしで、ご公務の度に注目を集める秋篠宮家の次女・佳子さまのファッション。多忙な年末年始に披露された、季節感溢れる"冬コーデ"を振り返っていく。

【全て見る】佳子さまの「冬服」コレクション、全身白のワントーンコーデ、ウエストにリボンがついたドレスなど

「雪の精のよう」と賞賛されたオフホワイトコーデ（2026年1月30日）

東京都豊島区のサンシャインシティ文化会館で開催された「第74回関東東海花の展覧会」を視察された秋篠宮ご夫妻と次女・佳子さま。会場では栃木、埼玉、愛知など12都県の生産者が育てたカーネーションやバラなど、1500点以上が展示された。

この日、佳子さまは白を基調としたワントーン風の装いで来場された。SNSでは「佳子さま雪の精のよう」、「会場の花々こそが差し色」など全身白の装いに賞賛の声が上がった。オフホワイトのジャケットとスカートのセットアップ、インナーはホワイトのタートルネック、バッグとヒールはアイボリーのものを合わせていた。

全身、白で統一すると単調になりがちだが、佳子さまのように、インナーとセットアップ、バッグやヒールをそれぞれ素材感や色味の異なる白を選ぶことで、服にメリハリが生まれる。スカートの途中に入った切り替え線がシルエットに変化をもたらし、ホワイトコーデのアクセントになっていた。また、ショート丈のジャケットは脚を長く見せる効果もある。

そして、統一感を出していたのが、同じゴールドカラーで揃えたジャケットのボタンと揺れ感のあるイヤリング。シンプルなホワイトのコーデにゴールドが映えていた。ジャケットのラウンドネックが優しい印象を与え、親しみやすさをプラス。また、タートルネックを重ねることで冬らしい季節感を演出するとともに、露出を抑え、落ち着きのある印象にしていた。

白でまとめたスタイルで、さまざまなカラーの花を引き立てる、"主役"に配慮したコーデといえそうだ。

「みどりの『わ』交流のつどい」佳子さまの着回し術（2025年12月15日）

東京都港区・明治記念館で行われた「みどりの『わ』交流のつどい」に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。式典では「みどりは、私たちにうるおいや安らぎ、季節の移ろいを感じさせてくれます」などとおことばを述べられた。

この日、佳子さまがお召しになっていたのは透け感のある淡いミントグリーンのワンピース。「ANAYI（アナイ）」の「シアードビープリーツ ワンピース」で、価格は6万9300円だ。このワンピースは過去にもたびたびお召しになっており、2025年5月の「全国都市緑化祭」や6月のブラジル公式訪問、10月の滋賀県訪問の際にも選ばれている。

ブランドの公式サイトによると、ワンピースのスカーフタイは取り外しが可能で、佳子さまは取り外すだけでなく、前や後ろで結ぶアレンジも楽しまれている。リボンスタイルは華やかさを演出し、タイが無い状態のボトルネックはすっきりとした印象を与える。

これまではワンピース単体で着こなされていたが、今回は白いジャケットを合わせていた。ツイードと見られる生地が冬らしさを演出し、ジャケットの上にリボンを重ねることで、きちんと感を出しながらフェミニンで優しい雰囲気になっていた。

また、耳元に添えられたのは花の形をした美濃焼のイヤリング。岐阜県多治見市「七窯社」の「優花」という商品の白色で、価格は5500円。花びらの白と中心のグリーンが、ワンピースとジャケットの色とマッチしていた。お気に入りの一着を、小物の合わせ方やアレンジで季節をまたいで着回す姿から、佳子さまのおしゃれ上級者ぶりがうかがえる。

「礼装では珍しい」"佳子さま流"ローブ・モンタント（2026年1月2日）

皇居で「新年一般参賀」が行われ、天皇皇后両陛下をはじめとした皇室の方々が、宮殿・長和殿のベランダにお出ましになった。

天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、淡いブルーのドレスを着用。ファッション誌の編集者は、「高い立襟が特徴的な、正統的なローブ・モンタント姿だった」と語る。ローブ・モンタントは、昼の公式儀礼における女性皇族の正礼装。愛子さまの装いは、雅子さまが身につけられていた光沢感があるブルーのドレスや、パールのネックレスとのリンクも見られる、"親子の絆"を感じさせるコーディネートであった。

一方、秋篠宮家の次女・佳子さまはピーコックブルーのローブ・モンタントをお召しになった。ファッション誌編集者が続ける。

「品位を備えつつ、ウエストまわりに配された"ガーリー"なリボンベルトや上半身の刺繍が華やかさを添えています。ローブ・モンタントにおいて、リボンベルトは珍しい装飾。格式の中に"佳子さま流"を感じさせます。

このピーコックブルーの装いは2022年1月の『歌会始の儀』や2023年2月の『天皇誕生日を祝う一般参賀』のほか、2025年9月の悠仁さま『加冠の儀』など何度か着用されています。フォーマルな場における、佳子さまの象徴的なスタイルといえますね」

今年は、天皇ご一家、上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家と、親子3代全員が初めて揃う歴史的な光景も見られた。天皇陛下が「本年が皆さんにとって、穏やかで良い年となるよう願っております」と述べられたように、希望に満ちた一年の始まりとなった。