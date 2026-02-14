『ばけばけ』ヘブン＆錦織の“2ショット”公開「この写真だけで泣ける」
俳優の吉沢亮が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】「この写真だけで泣ける」ヘブン＆錦織の“2ショット”公開
公式SNSは「ヘブンさんが松江に滞在したのは1年3か月。ヘブンさんと錦織さん、二人の友情はこれからどうなってしまうのでしょうか。どうか最後まで見届けてください」とつづり、トミー・バストウと吉沢亮の2ショットを添えた。
ファンからは「体調隠していたのかな？最後の錦織さんのセリフなしの虫の音だけのシーン、胸がぐぅーっと締め付けられました」「最終週が近づいてくることに実感してます…」「この写真だけで泣ける」「最後の虫の声の演出…辛すぎる…」などの声が寄せられている。
