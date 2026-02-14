トミー・バストウと吉沢亮 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の吉沢亮が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは「ヘブンさんが松江に滞在したのは1年3か月。ヘブンさんと錦織さん、二人の友情はこれからどうなってしまうのでしょうか。どうか最後まで見届けてください」とつづり、トミー・バストウと吉沢亮の2ショットを添えた。

　ファンからは「体調隠していたのかな？最後の錦織さんのセリフなしの虫の音だけのシーン、胸がぐぅーっと締め付けられました」「最終週が近づいてくることに実感してます…」「この写真だけで泣ける」「最後の虫の声の演出…辛すぎる…」などの声が寄せられている。