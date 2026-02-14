2026年に入り、「金（ゴールド）」の1g価格が3万円を突破したり、その後に暴落したりするなど、価格の変動が何かと話題になっている。しかしながら、実際には「金の価値」は不変であり、それを取り巻く通貨の価値が上がったり、下がったりしているだけのことなのだ。本記事では、ジム・リカーズ氏の著書『The New Case for Gold 投資の正解が見えない時代でも、ゴールドだけは裏切らない』（APJ Media 合同会社）から、「金市場」において金の価格が変わる仕組みについて解説する。

変動しているのは通貨？不変の価値測定単位である「金」

金（ゴールド）の価格が「上がった」とか「下がった」というのは、ある測定基準から判断してそう言っているだけである。

金は不変の価値測定単位であり、経済学者や数学者はこれを「価値尺度財（ニュメレール）（訳注・「交換手段」「価値貯蔵」「価値基準」の3つの要素を持つ財）」と呼ぶ。つまり、変動しているのは通貨であって金ではない。

金のドル建て価格が1オンス1200ドルから1300ドルになると、人々は金の価格が「上がった」と考える。だが筆者の見方では、金が上がったのではなく、ドルが下がったのだ。

これまでは1200ドルで1オンスの金を買えたが、今は1300ドル支払わなければならない。これまでと同じ金額では、少ない金しか買えない。つまり、ドルの価値が下がったのである。

この先ドルが強くなると考えたら、人々は金をさほど欲しいと思わなくなるだろう。一方で、ドルが弱くなると考えたら（筆者はそう予測している）、金をポートフォリオに組み入れたいと思うはずだ。

金を別の測定基準に関連付ける必要はない。金を貨幣だと考えるだけでよい。金のドル価格はドルの金価格の逆数だから、金とドルは反対方向に動くものだと考えればよい。

ドル高になると金のドル建て価格は下がり、ドル安になると金のドル建て価格は上がる。ドルの先行きが心配な場合は（心配するのにはもっともな理由がある）、金を所有するのは理にかなっている。

筆者はアメリカに住み、アメリカでドルを稼ぎ、アメリカでドルを使っている。金を買うとしたら、ドルで金を買う。

だが、もし日本に住んでいて、円を稼ぎ、円の貯蓄で老後を過ごすつもりなら、話は違ってくる。円がドルに対して安くなっているとしたら、ドル建てよりも円建てで金を買うほうが有利になる可能性があるからだ。金がドルに対して10％下落し、円が20％下落している場合、円建て資産の投資家にとって、円を測定基準にすると金が上がっていることになる。

金をグローバルな視点で見るためには、ドル建てだけでなく、あらゆる通貨のクロスレート（訳注・多通貨間の交換レート）を分析する必要がある。

数年前にインドで起こったことを例に挙げて説明しよう。インド・ルピーが対ドルで暴落し、インドでの金の販売が鈍化した。これは、インド人が金に対する興味を失ったからではない。当時、金価格はドル建てでは下がっていたが、インド・ルピーで金を買うとしたら価格が上がっていたことになる。だからインド人は金の購入を控えたのだ。

やや込み入った関係だが、自分の基準通貨を決めて、ドル建てだけでなくその基準通貨建てでも金の価格を考える必要がある。

今後「金」を所有するときに注意すべきポイント

これを踏まえて、投資家の方々にアドバイスをしよう。

金を所有するときは、金の量をドル建て価格ではなく重さで考えたうえで、自分のポートフォリオ（資産構成）にどのくらい組み入れるのかを判断するべきだ。ドル建て価格にこだわりすぎてはいけない。ドルが急落したら、ドル建て価格は重要ではなくなるからだ。金現物をどれだけ持っているかが重要になる。

それでも現実問題として、多くの人は金のドル建て価格を毎日チェックするだろう。価格の変動が激しいため、流動資産に占める金の割合は10％程度にとどめておくべきだ。金は、ポートフォリオに加えるのに魅力的な資産だが、資産を多様化することが賢明である。

投資可能資産の約10％を金にする「長期保有戦略」とは

2014年、オーストラリアを訪れた筆者は、国内最大規模の金地金取引業者に足を運んだ。同社CEOの話によると、同社の売上が最もよかった月は、金価格が急落していたときだったそうだ。

小口投資家は、ドル価格が下がると買い得だと考える。金のドル建て価格が急落したとき、金を買い求めた顧客が同社のまわりに長蛇の列をつくった、とCEOは言う。

筆者は、投資可能資産の約10％を金にするべきだ、と一貫して投資家にアドバイスしてきた。なぜなら、突然の金融ショックやパニックに備えて資産を守るには、バイ・アンド・ホールド（長期保有）戦略が効果的だからだ。

この戦略を取る人は、日々の値動きに一喜一憂しない。売買によって手っ取り早く儲けることが目標ではない。長期にわたって富を維持することが目標だ。とは言え、急激な価格上昇を追うよりも、価格が下がっているときに買うほうがよい。タイミングを適切に見極めることが重要だ。

2011年から2015年にかけて長期にわたって金価格は下落し、多くの投資家を落胆させた。だが、資産に占める金の割合がまだ10％に達していない投資家にとっては、この価格の下落は金を買う好機だった。

金価格が2011年の高値から下がった理由は簡単に説明がつく。2012年以降、FRBが金融引き締め策をとって人々の認識を変えたことで、ドル高が続いたのだ。

2013年5月、FRBは「テーパリング（訳注・量的緩和策による資産買入れ額を段階的に縮小していくこと）」について協議し、12月には実際に紙幣発行を縮小し、さらに2015年3月にはフォワードガイダンスから「patient（将来の利上げを“辛抱強く”待つ）」という表現を削除し、その後も利上げの可能性についてたびたび言及した。

その間、ユーロは1.40ドルから1.05ドルに暴落し、日本円も1ドル90円から120円に急落した。2015年には世界の50以上の中央銀行が利下げを行い、ドルに対して自国通貨を切り下げた。2014年後半から2015年後半にかけては、原油、砂糖、コーヒーなど、多くの商品価格が暴落した。デフレ圧力とディスインフレ（訳注・物価上昇率［インフレ率］が低下していく状態）圧力が強まった。

「通貨安」という形で金融緩和の命綱を他国に投げたアメリカ

つまり、期待に違わず、金のドル建て価格が強いドルに屈することになる。投資家が問うべきなのは、「それが続くのか。それが新たな世界情勢なのか」ということだ。その答えは「絶対にない」だ。

なぜなら、アメリカがドルの上昇と他国通貨の下落を容認していたのは、他国が助けを必要としていたからだ。日本経済は必死にインフレを起こそうとしていた。欧州経済は、2007年に始まった世界同時株安の中で二度目の景気後退に見舞われていた。ドル高を容認し、円安とユーロ安を容認することで、アメリカは通貨安という形で金融緩和の命綱を他国に投げた。

FRBが失敗したのは、アメリカ経済自体がドル高に耐えられるほど強くなかったからだった。2013年にFRBが金融緩和の縮小に舵を切ると、金融政策ラグ（訳注・経済政策が発動されてから実際に効力が発生するまでの遅れ）を伴って、2014年末にはさまざまなデータにディスインフレを示す数値が現れた。

デフレを憂慮して金利をゼロに引き下げ、何兆ドルもの紙幣を発行し、さらにあらゆる手を尽くしたら、残された唯一のインフレ誘発（FRBはそれを望んでいる）の方法は、通貨を安くすることだ。

FRBが自ら苦境を招いたことを考えると、筆者の予想では、FRBは方針を転換し、量的緩和をさらに進めるかドルを安くすることで再び金融緩和を行わなければならないだろう。どちらの政策を採用しても、金のドル建て価格にとって強気材料になる。

金のドル建て価格の急落は「金市場の価格操作」の可能性も

関連ニュースもないのに金のドル建て価格が急落するときは、金市場で価格操作が行われていると考えて間違いない。この結論を裏付ける統計的・事例的・法科学的証拠もある。金価格の操作は今に始まったことではない。

1960年代のロンドン・ゴールド・プール（訳注・ロンドン金市場における金価格の投機的な変動とそれに伴う混乱を防ぐため、金価格を人為的・計画的に調整することに合意した欧州8カ国の中央銀行間の制度）による金の放出や、1970年代後半のアメリカ政府とIMFからの金の放出もそうだ。最近では、2010年にIMFが400トンの金を売却し、価格の上昇を阻害した。最近の学術的研究でも価格操作の証拠が示されている。価格操作は実際に行われているのだ。

中央銀行の目標が金価格の無秩序な動きを防ぐことだとしたら、操作をするのは金価格の上昇時だけでなければならない。デフレなどのファンダメンタルズの要因で金価格が下がっており、中央銀行が軟調な価格を望んでいる場合には、望みどおりに推移しているため価格操作の必要はない。

価格操作が実際に行われるのは、金価格が堅調で、さらに高値を超えそうなときだ。例えば、2011年8月、金価格が1オンス2000ドルに急速に近づいた。2000ドルというのは重要な心理的攻防ラインであり、そこを突き抜けて大きく上昇する可能性があったため、中央銀行は価格を押し下げるために並々ならぬ努力をしなければならなかった。

ジム・リカーズ

APJ Media 合同会社

編集長／地政学者／経済学者／弁護士