家族が亡くなったとき、絶対に忘れてはならないのが「未支給年金」の請求です。年金は後払いのため、誰でも数ヶ月分のもらい残しが必ず発生するうえ、受給を繰り下げていた場合は最大1,000万円に達するケースもあります。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、未支給年金の手続きはもちろん、住宅ローンの免除や医療費の還付などの「故人がもらい残したお金」について解説します。

「未支給年金」は必ず発生する

故人が亡くなったとき、絶対に忘れずもらうべきなのが、故人がまだもらっていない年金（未支給年金）です。故人が繰り下げ受給を選択していて、まだ年金をまったくもらっていない場合は、場合によっては、1,000万円以上にも達することもあります。

年金は後払いであり、年6回、偶数月の15日に、その前月までの2ヶ月分が支払われます。たとえば、2月分と3月分が4月15日に、年金受給者の口座に振り込まれます。

年金は、死亡した月の分まで受け取ることができますが、後払いですので、まだ支払われていない（未支給）年金が必ず発生します。たとえば、4月5日に亡くなったら4月分まで年金が支給されます。亡くなった時点では、2月分、3月分、そして4月分が未支給の状態です。

この未支給年金は請求すれば遺族がもらうことができます。

未支給年金をもらう権利があるのは、故人と生計を同じくしていた人です。複数人いるときは、次の順番で権利があります。

1． 配偶者

2． 子

3． 父母

4． 孫

5． 祖父母

6． 兄弟姉妹

7． それ以外の3親等内の親族

同じ順番の人が複数人いる場合は、金額を分けますが、誰か代表を1人決めてその人が請求して受け取ります。

[図表1]未支給年金をもらえる人

未支給年金は、相続財産ではなく、遺族が受け取る権利を持っているお金です。そのため、受け取った年金には相続税はかかりませんが、受け取った人の一時所得となります。一時所得には、特別控除額50万円がありますので、受け取った年金とその他の一時所得の合計が50万円以下であれば確定申告は不要です。

故人が亡くなったら、年金受給停止の手続き（後述）が必要ですが、その手続きと同時に行います。

【届け出先】 最寄りの年金事務所

【添付書類】

・受給権者死亡届（報告書）

・未支給年金.未払給付金請求書

・亡くなった方の年金手帳.年金証書

・戸籍謄本（亡くなった方との身分関係を証明する書類）

・亡くなった方の住民票除票

・請求者の世帯全員の住民票

・請求者の通帳のコピー

・請求者の身分証明書 など（具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください）

【期限】 故人がその年金を受け取る権利が発生したときから5年以内

忘れてはいけない「年金受給停止」の手続き

年金はその人が生存中にもらえるお金です。死亡した月の分はもらえますが、それ以降の月の分はもらえません。年金をもらっている人が亡くなったら、年金受給を停止する手続き（受給権者死亡届の提出）を必ずする必要があります。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内です。

この手続きをせずに、故人の口座に年金が振り込まれ続けた場合、その年金は後で返金する必要があります。もし、遺族が故人の死亡を故意に隠して年金をもらい続けた場合は、不正受給となり、刑事罰を受ける可能性もあります。

遺族の方は、別途、遺族年金をもらえますので、必ず年金受給停止の手続きをしましょう。

「繰り下げ受給」待機中に亡くなったら、年金の受取金は1,000万円超のケースも

年金をもらい始めるタイミングは、60〜75歳の間で1ヶ月単位で自由に選ぶことができます。通常は65歳からもらい始めますが、65歳を過ぎてもらうことを「繰り下げ受給」といいます。

繰り下げ受給をすると、1ヶ月当たり0.7％年金が増額されます。最長で75歳まで10年間繰り下げることができ、その場合は84％増額されます。

繰り下げ受給をするには特に手続きは必要ありません。65歳になっても何も手続きをしなければ、自動的に繰り下げ状態となります（繰り下げ待機中）。そして、もらい始めたいタイミングで年金請求の手続きをすると、その時点で年金の増額率が確定し、以降、ずっと増額した年金をもらうことができます。

ところで、年金の時効は5年間ですので、繰り下げ待機中に、やはり繰り下げをやめたいという場合、5年前までさかのぼって年金をもらえます。その場合は、年金の増額率は5年前の時点になります。

もし、故人が年金繰り下げ待機中に70歳になる直前で亡くなったら、遺族は、65歳までさかのぼって最大5年分を受け取ることができます。

仮に、故人が受け取る年金が年間200万円だとしたら、5年分で1,000万円にもなります。かなりの金額ですね。

ただし、受け取った未支給年金は、受け取った人の一時所得になり、所得税と住民税がかかります。収入が多い人は所得税の税率が高くなり、税金も高くなりますので、ご注意ください。

高額療養費・高額介護サービス費・生協等の出資金は払い戻しに

「高額療養費」とは、病院や薬局で1ヶ月間に支払った医療費が一定金額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。本人の死亡後も請求することができます。期限は通常と同じです。

【届け出先】

国民健康保険の場合：お住まいの市区町村

健康保険の場合：健康保険組合、または、協会けんぽ

【添付書類】

・高額療養費支給申請書

・病院に支払った領収書

・亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本 など（具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください）

【期限】故人が診療を受けた月の翌月の初日から2年以内

「高額介護サービス費」とは、介護サービスを利用して、1ヶ月間に支払った利用者負担額が一定金額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。本人の死亡後も請求することができます。

【届け出先】お住まいの市区町村

【添付書類】

・高額介護サービス費支給申請書

・亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本 など（具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください）

【期限】故人がサービスを利用した翌月の1日から2年以内

生協、共済などは加入するときに出資金を拠出しますが、脱退すると全額返還されます。本人が亡くなると、自動的に脱退となりますので、その出資金が戻ります。

下記のように様々なものがありますので、手続きを忘れないようにしましょう。

・生協（消費者の生協、労働者の生協、大学・学校の生協、自治体職員の生協など）

・共済（都道府県の共済、損害補償の共済など）

・農協 など

失業保険を受給していた人が亡くなったときは、亡くなった前日までの未支給分の失業手当を受け取ることができます。教育訓練給付金、高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金についても同様です。

「団信」加入で住宅ローン残額は全額免除に

もらえるお金ではありませんが、一家の大黒柱が亡くなったとき大変嬉しいのが、「団体信用生命保険」という制度です。略して「団信」と呼ばれたりします。

「団体信用生命保険」とは、住宅ローンの契約者が死亡したり高度障害を負ったりした際に、住宅ローン残額の全額が支払われる保険です。保険金は金融機関に直接支払われるため、契約者からすると、住宅ローン残高はゼロとなり免除された状況となります。

団体信用生命保険は、住宅ローン契約時のみ加入できます。後で加入することはできません。団体信用生命保険への加入を、住宅ローン契約の必須条件としている住宅ローン商品が多いです。

ただし、健康状態が悪いと、団体信用生命保険に加入できません。その場合は、団体信用生命保険の加入義務がない「フラット35」や、引受基準が緩和されて加入しやすい「ワイド団信」などに加入することで対応できます。

団体信用生命保険の保険料は、金融機関が払いますので、契約者が負担する必要はありません。保険料込みで、金利が設定されていると考えて良いでしょう。

病気やケガは「債務返済支援保険」で補償される

団体信用生命保険は、病気やケガで働けなくなった場合は、補償の対象になりませんので、引き続きローン返済の義務があります。その場合に備えて「債務返済支援保険」というものがあります。

債務返済支援保険では、30日を超えて病気.ケガで入院した場合に、1回の入院あたり最長で3年程度にわたってローン返済金が支払われます。

保険料は契約者が毎月負担するケースと、金融機関が負担するケースがあります。

契約者が負担するケースでは、通常、ローン返済口座より口座振替で自動的に引き落とされます。保険料は住宅ローン残高に比例します。支払った保険料は年末調整や確定申告で生命保険料控除の対象とすることができます。

金融機関が負担するケースでは、保険料は住宅ローン金利に0.1〜0.2％程度上乗せされます。

服部 貞昭

ファイナンシャル.プランナー（CFP®）

新宿.はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役