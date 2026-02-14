イギリスを拠点に活動するギタリスト布袋寅泰さんは1月31日と2月1日、東京・京王アリーナTOKYOでライブを開催しました。



【写真】「おじちゃーん！」 声の主と笑顔でツーショット

「おじちゃーん！」かわいい声の主は？

布袋さんは自身のインスタグラムでライブを振り返り、「HOTEIコールに紛れて『おじちゃーん！』と可愛い声が聞こえる？と思ったら、姪っ子の中条あやみさんでした！」と投稿。「キリン一番搾り糖質ゼロ」のCMで伯父役と姪役として共演した、女優中条あやみさんがライブに訪れたことを明かしました。



布袋さんは「ロックなおじちゃん、カッコよかったでしょ？ お忙しい中お越しくださりありがとうございました」と感謝を伝え、バックステージで撮影したツーショット写真も公開しました。



中条さんも自身のインスタを更新し、「45周年を迎えられた布袋さんのライブに 会場の熱気に乗っかって CMの時のようにおじちゃーん と叫んじゃいました」と興奮気味に投稿。ライブの演出に使われた銀テープを手に笑顔を見せました。



「ロンドンに戻りました」くつろぎの空間を公開

ライブから数日経ち、布袋さんはファンに向け「日本で濃厚で幸せな時間を満喫し、ロンドンに戻りました」と報告。自宅の一室と庭の写真を公開しました。



ギターが立てかけられた部屋には、アンティーク風のソファーが置かれ、テーブルの上には分厚い洋書と布袋さんのトレードマークであるギタリズム柄のタンブラーが。



「まだ冷めぬ京王アリーナの熱狂に心を委ねながら、暖炉の炎の横で読書をしたり映画を観たり、冬のロンドンを満喫したいと思います」とつづり、静かな日常に戻ったことを伝えました。



◇



「キリン一番搾り糖質ゼロ」のCMは父親役に豊川悦司さん、娘役に中条さんが出演。ちょっと頑固な父とイマドキな娘のやりとりが見どころ。布袋さんは2025年9月1日から放映の「糖質ブラザーズ篇」に、豊川さんの兄役で中条さんの伯父役として出演しました。