「幸せの後ろ姿」北斗晶、夫・佐々木健介と初孫＆愛犬らの“お気に入り”ショット披露「素敵な写真」「ほっこり」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。「私のお気に入りの写真」とつづり、夫で元プロレスラー・タレントの佐々木健介（59）、“すーちゃん”こと初孫・寿々ちゃん（すず・2）、愛犬たちとの“ほっこり”ショットを公開した。
【写真】「素敵な写真」「ほっこり」北斗晶が披露した“幸せの後ろ姿”
北斗は「ある日のじーちゃんとすーちゃんと愛犬達（一部、家などが写ってるので修正で消してるので空が変な感じですが）じーちゃんを見つけると【じ〜ちゃん】と走って行く孫の姿にいつも幸せをもらっています」「幸せの後ろ姿 なんか…とってもいい写真（撮影…健之介）」とコメント。広がる田園風景の中、佐々木が寿々ちゃんの手を引き、愛犬たちと並んで歩く後ろ姿の写真を披露した。
穏やかな時間が流れる1枚に対し、「本当に素敵なお写真 健介さんの目尻下がりっぱなしの笑顔が思い浮かびます」「メッチャ素敵なショット」「後ろ姿、とても素敵」「ほっこりする写真」「とってもすてきな写真です」「じーちゃんって呼ばれたら、健介さんのデレデレが目に浮かびます」「幸せでしかない後ろ姿ですね」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な写真」「ほっこり」北斗晶が披露した“幸せの後ろ姿”
北斗は「ある日のじーちゃんとすーちゃんと愛犬達（一部、家などが写ってるので修正で消してるので空が変な感じですが）じーちゃんを見つけると【じ〜ちゃん】と走って行く孫の姿にいつも幸せをもらっています」「幸せの後ろ姿 なんか…とってもいい写真（撮影…健之介）」とコメント。広がる田園風景の中、佐々木が寿々ちゃんの手を引き、愛犬たちと並んで歩く後ろ姿の写真を披露した。
穏やかな時間が流れる1枚に対し、「本当に素敵なお写真 健介さんの目尻下がりっぱなしの笑顔が思い浮かびます」「メッチャ素敵なショット」「後ろ姿、とても素敵」「ほっこりする写真」「とってもすてきな写真です」「じーちゃんって呼ばれたら、健介さんのデレデレが目に浮かびます」「幸せでしかない後ろ姿ですね」などの声が寄せられている。