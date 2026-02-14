“ダイエット成功”りんごちゃん、金髪ショートの“別人級”ショットにファン衝撃「誰かと思いました」「あゆやん」
ものまねタレントのりんごちゃんが13日、自身のインスタグラムを更新。金髪ショート姿を披露し、「めちゃくちゃかわいい」「すごく似合ってる」と反響が寄せられている。
【写真】「あゆやん」金髪ショートの“別人級”ショットを披露したりんごちゃん
りんごちゃんは先月、TBS系『熱狂マニアさん！』内で10日間にわたる「缶詰ダイエット」に挑戦。「人生最高レベル」と語っていた体重は88キロから81.5キロに変化し、6.5キロの減量に成功していた。
この日は「今日は取材のお仕事でした」と報告し、3枚の写真をアップ。迷彩柄のワンショルダーに黒のバケットハットを合わせたモノトーンコーデで、金髪姿を披露している。
この“別人級”の姿に、ファンからはほかにも「あゆやん」「めっちゃ痩せてびっくり!!」「誰かと思いました」などの声が寄せられている。
