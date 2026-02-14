スペイン１部レアル・ソシエダードに所属する日本代表ＭＦ久保建英（２４）の復帰時期についてペッレグリーノ・マタラッツォ監督が見通しを明かした。

久保は１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷し、戦線離脱。久保は自身のＳＮＳを更新し「大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」と記していた。全治などは未発表ながらマタラッツオ監督は「予想以上に長く欠場するかも」と長期離脱を示唆していた。

そんな中、敵地のレアル・マドリード戦に向けて１３日に記者会見した指揮官は久保について「大体２週間。３週間になる可能性もある。まだ明確にはわからない」と語った。復帰まで３週間となれば３月上旬にはプレーできることになり、同下旬の国際マッチウィークでイングランドなどと戦う日本代表にも合流できることになる。

地元では国王杯準決勝第２戦ビルバオ戦（３月４日）の出場も期待されているが、スペインメディア「ＪＯＲＮＡＤＡ ＰＥＲＦＥＣＴＡ」は「監督は本来の調子を取り戻す必要があるため、慎重な姿勢を崩さない」と伝えていた。