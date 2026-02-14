畑芽育、美肩輝くキャミ姿に反響続々「透明感がすごい」「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】女優の畑芽育が2月12日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳美人女優「透明感がすごい」キャミ姿
畑は「本日発売の雑誌『ar』3月号より わたくしの新連載がスタートします！！」とつづり、雑誌「ar」（主婦と生活社）での新連載開始を報告。「なんと光栄なことでしょう……皆様楽しみにしていてください オフショです」と、可憐な花柄のキャミソールに白のニットを羽織り、透き通るような肌や美しい肩をのぞかせた姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「透明感がすごい」「新連載おめでとう」「肌が本当に綺麗」「天使みたいな可愛さ」「上品で清楚」「肩が綺麗すぎてドキッとした」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
