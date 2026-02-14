日向坂46藤嶌果歩「アップルパイを作れたら“いい女”感ない？」今年の“バレンタインデー”計画を明かす
日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。2月6日（金）の放送は、バレンタインデーの思い出で盛り上がりました。
◆藤嶌の“いい女"バレンタイン計画
山下：もうすぐバレンタインがあるんですよね。
藤嶌：バレンタイン！ チョコなんて作っちゃったり〜？
山下：えっ、作るの!?
藤嶌：でも、今年はアップルパイを作りたいの！
山下：へぇ〜、おしゃれ！
藤嶌：おしゃれでしょ？ アップルパイを作れたらさ、なんかいい女感ない？
山下：めっちゃある。
藤嶌：それで、私はやっぱりキャンドルを焚いて、アップルパイを食べて……もう、いい女すぎる！
山下：めっちゃいい女だよ。
藤嶌：そんなバレンタインをやってみたいなと思っています！
山下：日向坂46って、メンバー同士とかでチョコのバレンタイン交換をしたりするじゃん？
藤嶌：うんうん。
山下：じゃあ、手作りでプレゼントするっていうことかな？
藤嶌：それは……でも、クッキーとかを焼いてみたりしたい気持ちはある。
山下：おおっ、楽しみだ！
藤嶌：でも、それはうまくできたらね〜。
山下：いや、いいんだよ。どんな形でもどんな味でも“愛”があるから。バレンタインってそういうことよ。
藤嶌：だって、みんな！
藤嶌・山下：フフフ（笑）。
◆山下のバレンタインの思い出は？
藤嶌：山下さんは手作りですか？
山下：いや全然市販です、絶対に市販。
藤嶌：市販（笑）。
山下：もうね、ちょっと思い出があるんだけど、2つ上のお姉ちゃんがいるのね。
藤嶌：うんうん。
山下：お姉ちゃんって、すごく器用なの。
藤嶌：そうなんだ。
山下：そう、料理とかもレシピ通りに“大さじ1”とかもしっかり測って入れるんだけど、私は大雑把なのね。だから、もう適当にやっちゃうの。そうすると、本当においしくないのね（笑）。だから、お姉ちゃんがいっぱい作ったバレンタインクッキーとかを私にも分けてもらって、それを親友に配ってた。
藤嶌：マジか〜（笑）。
山下：だから、自分では作れないの。
藤嶌：そうだったんだ、作ってそうなイメージだった。
山下：作れないね〜。裁縫とかはできるの。
藤嶌：そうなんだ。
山下：いい女でしょ？
藤嶌：それは家庭的でいい女（笑）。
山下：でも（チョコ作りは）本当にダメなの。だから、私は市販ですわ。
藤嶌：でも、はるはる（山下の愛称）は親子丼を作れるから大丈夫だよ。
山下：そうね！ 何でも作れるので（笑）！
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの山下葉留花と藤嶌果歩
パーソナリティの藤嶌果歩
パーソナリティの山下葉留花
