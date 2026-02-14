ダレル・ラズナーが楽天で見せた真価｜先発から守護神へ転向し、日本一を下支えした5年間の全貌

助っ人外国人列伝/イーグルス編

近鉄とオリックスの合併に端を発するプロ野球再編問題を経て04年に誕生した東北楽天ゴールデンイーグルス。今季で15シーズン目と歴史は浅いが、実力と個性溢れる助っ人を大特集!

中継ぎ転向で真価を発揮した重要なセットアッパー！ダレル・ラズナー

日本シリーズへの登板はなくともチームを日本一へ導く原動力に！

楽天通算成績(5年:2009～2013)

158試合 14勝27敗49S21H 防御率4.17

2009年、ニューヨーク・ヤンキースから移籍してきたダレル・ラズナー。当初はローテーションの一角を担う先発投手として変化球中心の投球を続けたが、うまくハマらなかった。

転機となったのは3年めの2011年、シーズン途中での怪我だった。復帰した後、中継ぎ・抑えに転向したのだが、以降は速球に威力が増し、150キロ超えを連発。持ち前のコントロールの良さと相まって、中継ぎ・抑えとしての地歩を固めた。特 に2013年は、シーズン途中で離脱しながらも、37試合17セーブを記録。最終局面での登板はなかったが、ファンの中ではチームの日本一を下支えした選手として記憶に残っている。

引退後はメジャーでの経験と人柄の良さを買われて、楽天の国際スカウトに就任。日本球界との関係を紡いできている。