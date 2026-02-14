第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第８日の１３日、スノーボード男子ハーフパイプ決勝で戸塚優斗（２４）（ヨネックス）が金メダルに輝いた。

山田琉聖（１９）（ＪＷＳＣ）が銅。この種目は２０２２年北京大会で平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が優勝しており、日本勢が連覇した。冬季五輪での日本勢の金メダルは通算２０個になった。

３大会連続出場の戸塚は２回目に９５・００の高得点をマークし、五輪で自身初のメダルをつかんだ。初出場の山田は１、３回目で９２・００点を出した。連覇を狙った平野歩は７位だった。

フィギュアスケート男子フリーでは、ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（２２）（オリエンタルバイオ）が１７６・９９点で６位となり、合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルを獲得した。初出場の佐藤駿（２２）（エームサービス）が銅に輝いた。ミハイル・シャイドロフ（２１）（カザフスタン）がＳＰ５位から逆転優勝し、ＳＰ１位のイリア・マリニン（２１）（米）はフリーで精彩を欠き、８位に終わった。

第一人者の技をさらなる高みへ

４年前に頂点に立った平野歩を追いかけ続けた。戸塚は金メダルをつかみ、「同じ五輪の舞台で金が取れたのはうれしい」。試合後、２人は抱き合い、互いの健闘をたたえた。

平野歩が２０２２年北京五輪を制した時の最大の武器は、縦に３回転、横に４回転する「トリプルコーク１４４０（ＴＣ）」。当時は「人類史上最高難度」と言われた大技だが、その後、他の選手も習得を目指し、使い手は増えた。その一人が戸塚だ。

決勝２回目。最初に通常とは逆のスタンスでＴＣを決めた後がハイライトだ。着地の勢いそのままに２連続となるＴＣを成功。９５・００点という高得点をマークしたこのランで金メダルを手繰り寄せた。４年前、平野歩が競技レベルを格段に引き上げた技を、戸塚がより高みに押し上げた瞬間だった。

３大会連続出場の戸塚は、「歩夢君という手本が身近にいるから今がある」と言う。冬季五輪４大会連続出場の第一人者を追いかけ、切磋琢磨（せっさたくま）できる環境が、歴代最強と呼ばれる日本男子の土台になっている。

平野歩は、「４年前には想像できなかったレベルの高さ。日本の強さを証明してくれた」と笑顔で戸塚をたたえた。表彰式後、戸塚は平野歩について「常に影響を受ける自分のヒーロー」と語り、こう言った。「ライバルでもあるので、精いっぱい負けないようにしたい」（小沢理貴）