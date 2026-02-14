キングスの得点源ザック・ラビーンが右手手術のため今季残り試合全休へ
2月14日（現地時間13日、日付は以下同）。サクラメント・キングスのザック・ラビーンが、オールスターブレイク後に右手の手術を受けるため、今シーズン残り試合を全休することになるとNBAインサイダーのクリス・ヘインズ氏が報じた。
キングスは、12日のユタ・ジャズ戦に敗れたことで悪夢の14連敗中。現時点でウェスタン・カンファレンスならびにリーグ最下位の12勝44敗へ低迷している。
2025年2月4日の3チーム間トレードで、シカゴ・ブルズからキングスへ加入したラビーンは、在籍2年目の今シーズンに39試合へ出場。ここまでチームトップの平均19.2得点に2.8リバウンド2.3アシスト、3ポイントシュート成功率39.0パーセント（平均2.5本成功）を残していた。
ただ、直近3試合は指を痛めたことで欠場。オールスターへ2度選ばれた実績を持つ30歳のベテランガードにとって、キャリア12年目はシーズン途中で一足早く終えることとなった。
BREAKING: Sacramento Kings guard Zach LaVine will undergo season-ending surgery on his right hand after the All-Star break, league sources tell me. He averaged 19.2 points, shot 48 percent from the field and 39 percent from beyond the arc. pic.twitter.com/uph3thRMSD
- Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 14, 2026