現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』より、伊藤英明のインタビューコメントが公開された。

参考：超ときめき♡宣伝部 吉川ひより、日曜劇場『リブート』第4話に出演 「本当に緊張した」

本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、家族の元に戻るため、悪徳刑事の顔になり変わり、真実を追い求めていく姿を描く。

伊藤が演じるのは、目をつけられたら最後、警察人生が終わるとまでささやかれる監察官・真北正親。早瀬陸（鈴木亮平／一人二役）をジワジワと追い詰めながらも、狙いは別にあるかのような素振りを見せる。

伊藤は、脚本について「とにかく台本を読むのが楽しい」と絶賛。真北という役柄については、「表向きは明るくて社交的ですが、その真意は計りかねるというか、何を思ってどんな目的があるのかという“含み”を持たせるシーンが多い」と分析した。

主演の鈴木とは、映画『燃えよ剣』以来、2度目の共演となる。伊藤は当時を振り返り、「自身の役に対して人生を懸けて取り組んでいる鈴木さんの覚悟が見えて、ハッとさせられた」と語る。本作の現場でも「芝居に入ると急にそのスイッチが切り替わる姿を見て、僕自身もそういうところは見習っていきたい」と感銘を受けていた。また、「言葉は悪いですが、鈴木さんは本当に“役者馬鹿”なんだと思います」と称賛し、「『僕は役者が好きなんです、演じることが好きなんです！』と、屈託ない笑顔でおっしゃって。そういうところにも感銘を受けました」と現場でのエピソードを明かした。

また、作中の気になるキャラクターとして、池田鉄洋演じる三上章大を挙げた伊藤。「少し雰囲気が重いようなシーンでも、その場の空気を柔らかくするような箸休め的なキャラクター」と称賛し、池田本人についても「ご本人も柔和で、面白くて、聞き上手で、とても癒やされるお人柄でした」と語った。

最後に本作の見どころについて、「やはり“家族愛”が核になっている作品」とコメント。「真北もストーリーが進む中で徐々に人間らしさを取り戻していく」と自身の役の変化にも触れつつ、「その根底にあるのは、早瀬をはじめとした登場人物たちの中にある、家族への大きな愛なのでは、と感じています」と作品に流れる愛について語った。

伊藤英明（真北正親役）コメント出演オファーを受けた際の感想脚本が黒岩勉さんとお聞きして、当然のように面白いドラマになると思ったので、すごくうれしかったですね。さまざまなテーマが盛り込まれた上質なサスペンスで、どんどん先が気になるようなストーリーにもすぐ引き込まれましたし、とにかく台本を読むのが楽しかったです。

真北という役柄への印象表向きは明るくて社交的ですが、その真意は計りかねるというか、何を思ってどんな目的があるのかという“含み”を持たせるシーンが多いキャラクターです。それに加えて人間関係が非常に複雑で、そこもこの作品の面白いところなのですが、僕自身もストーリーが進んでいく中で分かっていったこともあるので、真北というフィルターを通して、登場人物たちの複雑な関係性をうまく表現できれば、と思いました。

視聴者を惑わすキャラクターに脚本が本当によくできているので、当初は演じていても少し惑わされるというか、迷うこともありました。セリフの一つ一つにちゃんと意味が込められていて、例えば「おはよう」というセリフでも、「その裏側に何があって声を掛けているのか？」とか。そういうことを考えるのもすごく楽しかったのですが、真意はどこにあるのかにも気をつけて（台本を）しっかり読み込みました。

主演・鈴木亮平への印象 鈴木さんはすごく一つの役に対して突き詰めるというか、例えば今回のような刑事役ならしっかりとその所作の勉強や資料を読み込んで、自分の中で深く理解して（その役を）作り上げていると、現場でも強く感じました。今回は二役でさらに人格は4人くらいある役を一人で演じるというのは、ものすごく大変だったと思いますが、現場ではカメラが回っていないところではおおらかで、芝居に入ると急にそのスイッチが切り替わる姿を見て、僕自身もそういうところは見習っていきたいと思いました。

鈴木との共演について今回で2回目です。最初は映画『燃えよ剣』（2021年）という作品で、その時から現場に臨む姿勢や丁寧さも含めて謙虚な方だなという印象でした。当時は僕自身、いろいろと考え込んでいた時期でもあったのですが、鈴木さんの自身の役に対して人生を懸けて取り組んでいる鈴木さんの覚悟が見えて、ハッとさせられた瞬間がありました。そこから何年か経ってまたこうして共演できたのは、すごくありがたいことですし、感慨深いなと思いました。

鈴木から受けた刺激についてものすごく刺激を受けました。言葉は悪いですが、鈴木さんは本当に“役者馬鹿”なんだと思います。本当に大変そうだなと思った時に声を掛けたら、「僕は役者が好きなんです、演じることが好きなんです！」と、屈託ない笑顔でおっしゃって。そういうところにも感銘を受けました。

気になるキャラクターについて池田鉄洋さんが演じられている儀堂の上司・三上章大です。少し雰囲気が重いようなシーンでも、その場の空気を柔らかくするような箸休め的なキャラクターなので、面白い役だなと思います。ご本人も柔和で、面白くて、聞き上手で、とても癒やされるお人柄でした。

ドラマの見どころおそらく他のキャストの皆さんも同じようにおっしゃると思いますが、やはり“家族愛”が核になっている作品だと思います。真北もストーリーが進む中で徐々に人間らしさを取り戻していくというか、本心をさらけ出していくと言いますか。やはりその根底にあるのは、早瀬をはじめとした登場人物たちの中にある、家族への大きな愛なのでは、と感じています。そういったことを頭の片隅に置いていただきながら、この複雑で上質なサスペンス作品を楽しんでいただけたらと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）