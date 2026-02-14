「最近はひどい」「完全に外すべき」“リーグ最高のMF”と評された28歳日本人の評価が急落…名門で不振、地元メディアが酷評「ファンタスティックだった選手が今は不安材料」
「リーグ最高のMF」と称賛されてきた旗手怜央に対する目線は厳しくなるばかりだ。
スコットランドの名門セルティックは２月11日、スコティッシュ・プレミアシップ第26節でリビングストンにホームで２−１と勝利した。公式戦３連勝を飾っている。だが、途中出場した旗手は失点に絡んでしまった。
前半途中に負傷したアルネ・エンゲルスとの交代でピッチに入った旗手は後半、浮いたボールをクリアしようとした際、相手選手を蹴るかたちとなりPKを献上。これを決められ、同点とされた。
アディショナルタイムに新加入のアレックス・オックスレイド＝チェンバレンが決勝弾をあげ、セルティックは辛くも白星を手にした。だが、PKを与えただけに、日本代表MFが批判されるのは避けられない。
専門サイト『The Celtic Bhoys』は２月12日、「リビングストン戦でのパフォーマンスにサポーターは強く失望している。ハタテの時間は終わった」と報じている。
「最近の試合ではまったくひどい。マーティン・オニール監督から信頼されて中盤で起用されても、本当にインパクトを残せなかった。パフォーマンスが精彩を欠いていると気づいているのは、ファンだけではない。カラム・ボイル記者はこう報じている」
「タイミングの悪いチャレンジでセルティックに問題を引き起こしたのは、ここ数週間で２回目だ。彼の規律面は本当に問題となっており、だから先発出場していないのである」
同メディアは「加入したときから、ハタテがファンタスティックな選手だったことは疑いない。チームを完全に異なるレベルに上げ、試合をコントロールし、ゴールやアシストを決めてきた」と続けた。
「だが、時が経つのはあっという間だ。誰もが好調時のハタテを覚えているが、クラブは前進すべきときだ。彼が出て試合を完全に変えてくれるときもあったが、今の彼はセルティックにとって不安材料だ」
「中盤で彼を信頼したいと望んでも、オニールは完全に外す決断を下すべきだ。同じようにひどくてもミシェル＝アンジェ・バリクウィシャが起用されず、ハタテは出られるなら、ひいきの問題が深刻になる」
さらに、The Celtic Bhoysは「シーズンの重要な時期に差し掛かり、リーグタイトルの行方を決めるような試合で、ハタテを起用する余裕はない」と断じている。
「これからセルティックにとってすべての試合がカップ戦決勝のようなものなのだ。そして現在の中盤の層を考えれば、インパクトを残していない選手を出す余地はない。セルティックの中盤には、カラム・マグレガーやエンゲルス、ベンジャミン・ニグレン、ルーク・マッコーワン、オックスレイド＝チェンバレン、パウロ・ベルナルドがいるのだ」
シーズン後の去就をめぐるうわさも後を絶たない旗手。苦境のなか、状況を好転させられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
