岩本照×松田元太がクランクイン！W主演ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』相性抜群ふたりのコメントも到着
Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（3月28日よりPrime Videoにて独占配信）で、ふたりがクランクインを迎えた。
■「ふだんの僕たちの関係性とリンクする部分があって、柔らかな雰囲気で超リラックスしながら撮影できています」（松田元太）
『カラちゃんとシトーさんと、』は、高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作。美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”だ。
サウナと食を通してふたりが時間を共に過ごすなかで、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさを描く。
慌ただしく過ぎていく毎日のなかで、頑張る自分をそっと認め、ささやかなご褒美をあげること。そして、その喜びを共有できる誰かがそばにいることの幸せ。カラちゃんとシトーさんと、作品を観ている“あなた”が、作品全体に漂うゆるやかな時間の流れに身を委ね、のんびりと癒される－－そんなひとときを届ける。
このたび、岩本と松田がクランクイン。最初のロケ地での撮影を終えた相性抜群のふたりからコメントも到着した。
■番組情報
Prime Video『カラちゃんとシトーさんと、』
03/28（土）0:00～（1、2話）
04/04（土）0:00～（3、4話）
04/11（土）0:00～（5、6話）
04/18（土）0:00～（7、8話）
※内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり
主演：岩本照・松田元太
原作：高野水登・フトンチラシ『カラちゃんとシトーさんと、』（BeSTAR comics）
脚本：高野水登
監督：八重樫風雅
(C)高野水登/フトンチラシ/Storm Labels
