卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」がインド・チェンナイで開催され、連日熱戦が繰り広げられている。そうした中、上位シードに日本選手が揃う女子シングルスでは、主要選手が順当に勝ち上がりを決めており、今後の展開に注目が集まっている。

■海外ライバルも順当に勝ち進む

今大会は中国の主要選手が出場しておらず、現在の卓球界で“第二勢力”とされる日本女子が優勝争いの中心に位置づけられている。

その中で、第1シードで世界ランキング14位の大藤沙月（ミキハウス）は、初戦となった2回戦で青木咲智（四天王寺高）と対戦。予選から勝ち上がってきた18歳を3－0で退け、好発進を切った。同じブロックには、3回戦で直接対決を行う佐藤瞳、芝田沙季（ともに日本ペイントグループ）という実力者が控えており、準々決勝まで勝ち上がれば、いずれかとの対戦が見込まれる。

また、第2シードで世界ランキング16位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）も有力候補の一人。2回戦ではインド選手に3－0で快勝し、順調なスタートを切った。14日の3回戦では平野美宇（木下グループ）と対戦予定で、Tリーグ・木下アビエル神奈川ではチームメイトとして共闘している。国際大会ではこれまで3戦3勝と平野に分があるが、直近の対戦は2020年。約6年ぶりとなるマッチアップで、長粼が成長ぶりを示せるかが焦点となる。

海外勢では、第3シードの朱芊曦（韓国）、第4シードの鄭怡静（台湾）といった実績豊富な選手たちも順当に勝ち上がっており、日本勢が勝ち進めば優勝争いのライバルとなる可能性が高い。

上位シードの大藤、長粼を中心に複数の日本選手が勝ち上がっている今大会。3回戦では注目の同士討ちも予定される中、果たして誰が優勝争いの主役となるのか。日本女子の戦いから目が離せない。