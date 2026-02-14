豪運がおもしろキャッチコピーを生み出した。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月13日の第1試合でセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）に訪れた驚愕の手牌と、それに対する放送席のコミカルなやり取りがファンの爆笑を誘った。

【映像】醍醐の手牌が超豪華「ドラ5」になった瞬間

東2局、醍醐は2万5000点持ちの同点2着目。トップ目のEARTH JETS・逢川恵夢（協会）を追う親番で、驚きの光景が広がった。醍醐の手元には、赤5筒、赤5索、さらにドラの8筒まで揃うチャンス手が舞い込んだ。この光景に解説の石橋伸洋（最高位戦）も「そんなに親に赤、来ます？（笑）」と思わず声を漏らす。

醍醐の勢いは止まらない。2巡目にドラの8筒を重ねて計ドラ4とすると、さらに6巡目にはその8筒を暗刻にし、ついにドラ5という爆発的な手牌を築き上げた。この異常なまでのドラの偏りに、実況の古橋崇志（連盟）は興奮を抑えきれず「ドラ5です！ドラゴン醍…やめましょう」と、一度は愛称の命名を自重する仕草を見せた。

しかし、石橋がすかさず「ドラゴン醍醐」と引き取ると、古橋も「ドラゴン醍醐。ヤバすぎる…」と言い直し、新ニックネームが公認される事態に。だが、この圧倒的な“ドラゴン”の牙が剥かれる前に、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が鮮やかにアガり切り、醍醐のチャンスは惜しくも潰える形となった。

この一連のドラマチックな展開と放送席の掛け合いに、コメント欄は「なんやこれ」「なんて？？？？」「実況おもろいな」と大盛り上がり。「古橋さん最高すぎｗ」「独占禁止法」「醍醐すげぇ」「ドラゴン醍醐てw」といったツッコミや驚きの声が殺到し、対局の緊張感の中にも笑いが溢れる一幕となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

