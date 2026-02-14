熊日30キロロードレース注目選手

いよいよ2月15日に開催が迫る熊本城マラソン「熊日30キロロードレース」は、今年も若手の精鋭たちが集います。

【写真を見る】“シン山の神”黒田朝日も認める青学・飯田翔大 地元熊本で狙う2年連続の青学V【熊日30キロロードレース】

特に、今年の箱根駅伝で史上初の2度目の3連覇を果たした青山学院大学からは、熊本県苓北町出身の次期エースが出場します。

今回は“ポスト黒田朝日”と目されるランナーの意気込み、そしてライバルの地元勢に迫りました。

青学の次期エース 飯田翔大

2018年の林奎介を皮切りに2025年の鶴川正也と、今や熊日30キロロードレースに欠かせない存在となったのが、青山学院大学です。

今年は、箱根駅伝で史上初の2度目の3連覇を成し遂げた1人、苓北町出身の飯田翔大（かいと）が凱旋します。

青山学院大学2年 飯田翔大「日本トップレベルの選手たちが熊本で走るのを（テレビ中継で）見るのが楽しみだった。出場できて嬉しいという言葉が一番しっくりきます」

飯田は2年生ながら、今シーズン、学生三大駅伝の全日本で区間賞（6区）。箱根では、エース区間 “花の2区” に抜擢され、5人抜きの快走を見せました。

青山学院大学 原晋監督「スピード豊かな選手ですし、コースマネジメント、そして自分の力を最後100％絞り出せる力がある。非常に優秀なランナーだと思います」

絶対的エースも認める実力

その才能には、青学の大エース、シン山の神・黒田朝日も期待を寄せています。

――飯田選手はどんな後輩ですか？

青山学院大学 黒田朝日「次期エースです。ぜひぜひ頑張って欲しいです」「単独でも集団でも走れるし、持っている走力も高い。ポスト黒田朝日になれる存在」

久しぶりの地元、そして熊本の中心部を駆け抜けるレースを飯田は楽しみにしています。

飯田翔大「地元の大会で走れるのは嬉しいし、勝ちにこだわるレースがしたい。まずは優勝」

そんな飯田が意識するライバルが、八代市出身、創価大学の黒木陽向です。

黒木陽向の「学生ラストラン」

黒木は、憧れの熊日30キロを学生ラストランの舞台に選びました。

創価大学4年 黒木陽向「間近で見ていた大会で、九州学院もコースのすぐ近くにあるので。実業団選手の走りとかを見て、憧れていた気持ちもあります」

黒木は高校時代、九州学院でインターハイや全国高校駅伝を経験。そして今年の正月、最初で最後となった箱根駅伝では1区の重責を担いました。

黒木も飯田に対抗心を燃やします。

黒木陽向「1番意識するのは飯田くん。箱根駅伝も（エース区間）2区をしっかり好走していたので。後輩には絶対に負けられない」

大学卒業後は、伝統の実業団 コニカミノルタに進む黒木にとって、重要な試金石となるレースです。

黒木陽向「しっかり勝負して、結果を残して終われるように。ここからまたステップアップできるように、区切りの大会にしたい」

注目の実業団選手

学生だけでなく、実業団の精鋭からも目が離せません。

2023年と2024年は2年連続で「SGホールディングス」の選手が優勝していますが、今年は2人、中村唯翔（ゆいと）と大林洸己（おおばやし・こうき）が出場します。

そのうち、青山学院OBで箱根駅伝9区・区間記録保持者の中村唯翔は「順位にこだわりたい」「（青学の後輩）飯田選手を意識する」と話しています。

そして、地元でのラストランとなる上天草出身、中央発條の大津顕杜（おおつ・けんと）の走りにも注目です。