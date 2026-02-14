『呪術廻戦』次回は放送時間が変更でネット衝撃「録画必須だな」「ヤバすw」
人気アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の次週2月19日放送の閑話は、通常放送時間より94分後ろ倒しの26時00分から放送予定となることが発表された。これまで放送されたアニメ第3期「死滅回游 前編」の映像を中心として、新規ナレーションを加えた再構成番組を放送する。
【画像】ヤックルの尻に矢が刺さって凹んだ秤先輩（笑）『呪術廻戦』場面カット
また、オリンピック編成に伴う中継延長対応のため、放送時間が変更になる可能性があるとし、まさかの放送時間変更にネット上では「2時か……木曜日に2時はさすがにリアタイキツいか」「94分繰り下げ…！深夜2時はなかなかの時間ですが、新規ナレーションが楽しみなのでリアタイ頑張ります！」「94分後ろ倒し了解です オリンピック編成もあるし録画必須だな」「イヤイヤ、再来週までお預けかよ…。てか、放送時間がヤバすw」などと反応している。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
