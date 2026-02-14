タレントの中川翔子が、貴重な夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】中川翔子、夫婦ショット＆授乳中の動画

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2025年9月30日に双子の男の子を出産した中川。

Instagramでは、双子用のベビーカーで外出する姿や授乳中の動画など、育児に奮闘している様子を公開してきた。

中川翔子、貴重な夫婦ショットを公開

2026年2月11日の投稿では、「パパ ハッピーバースデー お父さんお母さんが双子たちみててくれてありがとうございます！ 大事な日のご褒美レストラン 妊娠前以来に行けた〜 久しぶりめちゃくちゃ感動しました！」と、夫の誕生日をお祝いしたことを明かし、貴重な夫婦ショットを披露した。

続けて、「2人で出かけるの久しぶりだけど 結局のところ双子がかわいいって写真見返し大会になる！ 大変なことがあっても双子たちが元気なのがなにより もう人生の主人公たちは双子たちです」と、息子たちへの思いをつづっている。

この投稿に、「ほんとにステキなご家族ですね」「幸せ感じます」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）