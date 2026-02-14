2月8日（イタリア時間）、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート団体がおこなわれ、日本代表は銀メダルを獲得した。

「金メダルを獲得したアメリカ代表と1点差というまさに熱戦でした。日本代表は、最終日の女子フリーで坂本花織がトップとなり首位のアメリカ代表に肉薄。最終戦の男子フリーでは、佐藤駿が自己ベストを更新する快演を見せましたが、アメリカ代表の“絶対エース”のイリア・マリニンの演技に一歩届かずでした。正直、最後の結果発表までどちらが金メダルかわからない、手に汗握る展開でした」（スポーツ紙記者）

その激闘を現地で観戦したイケメンアイドルがいる。Snow Manの阿部亮平だ。合格率4％の気象予報士をはじめ、世界遺産検定1級、英検準2級の資格を持つ“インテリキャラ”で、朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）など本業以外でも引っ張りだこ。イタリアにはお忍びで訪れたようだ。

「ミラノ五輪の公式グッズであるパイロットキャップを着用して、フィギュアスケートを観戦していたんです。隣には、『ZIP！』で共演する日本テレビの平松修造アナの姿がありました。

フィギュア団体が始まる数分前には、平松アナが席を外して阿部の分までハンバーガーを購入していました。平松アナが戻ってくると、阿部さんは頭をペコリ。ペアの試合が始まると、目線を選手に向けたまま器用にハンバーガーを食べていました。“モグモグタイム”を終えると、試合に没頭。銀メダルが確定した瞬間は悔しさを顔ににじませましたが、すぐに選手らの活躍を称える拍手を送っていました」（居合わせた人）

イタリアにいても、その心持ちは“カリスマックス”だったようだ。