ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が95.00点で金メダルを獲得した。3度目の五輪出場でついに初のメダルを獲得し、頂点まで駆け上がった。競技後は、戸塚のオシャレなネイルにも、ファンから「可愛い」「アップで見たい」「おしゃれ」など注目が集まった。

表彰式では最高に輝くメダルを手にした。目にも光るものがあり、目頭を押さえた。そのたびに戸塚の指先もキラキラと目をひいた。左手中指、右手薬指はゴールドのラメ。他の指もシルバー系のラメのネイルが映えていた。

SNSのファンも反応。「戸塚さん、金銀ネイルが素敵！おめでとうございます！」「戸塚くんの指先ネイルめっちゃ可愛い。アップで見たいな」「戸塚選手のキラキラなネイルかわいい。願掛けもあるのかな」「流行るかもな」「キラッキラでかわいい」などのコメントが相次いだ。

中継インタビューで戸塚は「昨日までやってなかった。昨日やってもらって。金メダル獲れるようにこの2本の指だけ金にしてもらった」と語っている。



