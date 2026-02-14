ヴィッセル神戸DF酒井高徳が長崎戦で芸術ボレー

ヴィッセル神戸は2月13日、J1百年構想リーグ第2節でV・ファーレン長崎とホームで対戦し、2-0で勝利した。

この試合で先制弾を決めた神戸の元日本代表DF酒井高徳の芸術的なボレーが「とんでもない」「半端ない！！！」など注目を集めている。

酒井は長崎戦に右サイドバックでスタメン出場。前半25分に神戸のコーナーキックで攻撃に参加すると、ペナルティーエリア手前でクリアボールに反応。ダイレクトでボレーシュートを放ち、ゴール左隅へ先制弾を突き刺した。

10日に開催されたAFCチャンピオンズリーグエリート第7節・FCソウル戦に続いて、公式戦2試合連続ゴールを決めた酒井。試合後のミックスゾーンでは、「今シーズンはより前に絡んでいきたい。前の精度を意識している。ゴールに絡む結果を残せるようなポジショニングを取れるように、自分の中で試行錯誤をしている結果が、この2試合で出たことが非常にいいと思います」と手応えを口にした。

そして、酒井のスーパーゴールには、「半端ない！！！」「教科書通りなボレー」「神がかってる」「とんでもないゴラッソ」「バケモン」など、多くの称賛のコメントが寄せられ、34歳のベテランに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）